La Intendencia del Parque Nacional Iguazú anunció que a partir de este miércoles 28 de octubre reabre al público de forma integral el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú. La medida se tomó luego de las evaluaciones técnicas llevadas a cabo por la Administración de Parque Nacionales (APN), que ratificó que las estructuras se encuentran en óptimas condiciones operativas para recibir a los miles de visitantes que recorren el sitio turístico.

Diseñado con accesibilidad universal, cuenta con 1.750 metros de pasarelas totalmente planas que atraviesan la selva paranaense sobre el lecho superior del río Iguazú.

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El Circuito Superior brinda perspectivas panorámicas cenitales de caída libre únicas. Entre las paradas fotográficas más destacadas que quedan nuevamente habilitadas se encuentran: Salto Dos Hermanas, Salto Bosetti, Salto Bernabé Méndez , Salto Mbiguá y Salto San Martin.

El Parque Nacional anunció que reabrirá el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú este miércoles 28 de octubre

Las autoridades de la reserva resaltaron el trabajo preventivo realizado durante el pico de la crecida del río para proteger la infraestructura turística. Los detalles de la habilitación.

Director Nacional de la DNUP: “ El circuito superior es una pieza fundamental de la experiencia turística en las Cataratas del Iguazú”

El director Nacional de Uso Público de la Administración de Parques Nacionales (DNUP), Javier Omar Fernández, señaló que “el monitoreo hidrológico permanente nos permite tomar decisiones ágiles para reactivar el uso público. El Circuito Superior es una pieza fundamental de la experiencia turística en las Cataratas del Iguazú, y poder reabrirlo este miércoles 28 de octubre demuestra la capacidad operativa de nuestro equipo técnico y de preservación”.

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El acceso había sido suspendido el pasado domingo debido a la crecida del río, la cual obligó a restringir el tránsito en diversos sectores durante el mes de octubre.

“Tuvimos crecientes históricas motivadas por intensas lluvias en la cabecera brasileña del río Iguazú. Nuestro protocolo actúa con máxima rigurosidad: sabíamos que venía el fenómeno y, de manera preventiva, aplicamos resguardos técnicos”, sostuvo el Intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás.

El Parque Nacional anunció que reabrirá el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú este miércoles 28 de octubre

Las autoridades reiteraron que, en situaciones de crecida, el funcionamiento de los circuitos siempre estará sujeto a evaluaciones técnicas rigurosas, priorizando siempre la seguridad de los turistas frente a las variaciones climáticas y el comportamiento del río en la región.

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Desde la administración del Parque Nacional Iguazú expresaron su agradecimiento por la comprensión y el acompañamiento de los visitantes durante los días que el circuito permaneció cerrado.

Además, extendieron una invitación formal a todo el público para que vuelvan a disfrutar de la majestuosidad de las Cataratas del Iguazú, ahora que las condiciones del agua han vuelto a niveles estables y seguros.