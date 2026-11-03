El Papa León XIV también visita Uruguay: cómo llegar desde Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa

En el marco de una gira por América Latina, del 6 al 8 de noviembre, Uruguay recibirá al papa León XIV. La cercanía geográfica y la conectividad terrestre con Argentina ofrecen a los habitantes de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Misiones y Formosa distintas alternativas para presenciar la visita del Sumo Pontífice.

Según la agenda oficial del Vaticano, iniciará su recorrido el viernes 6 de noviembre en Montevideo, con una ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, mientras que el sábado 7 celebrará una misa a las 10:00 en Paysandú. Finalmente, el domingo 8 oficiará una misa en Florida, antes de continuar su viaje hacia Argentina.

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El jefe de la Santa Sede visitará el país del 8 al 11 del mismo mes, previo a seguir su gira en Perú. En el país tendrá actividades en Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba, además de Claypole.

Tres accesos para viajar desde el litoral argentino

Las provincias del Litoral cuentan con diferentes rutas y pasos fronterizos que permiten acceder a las ciudades uruguayas. Los tres pasos fronterizos cuentan habitualmente con atención migratoria las 24 horas.

Desde Misiones, la Ruta Nacional 14 constituye uno de los principales corredores terrestres hacia Uruguay, atravesando Corrientes y Entre Ríos. Ciudades como Posadas, Oberá o Apóstoles cuentan con conexiones hacia el corredor.

En el marco de una gira por América Latina, del 6 al 8 de noviembre, Uruguay recibirá al papa León XIV

El puente internacional General José Gervasio Artigas, que une Colón con Paysandú, permite llegar directamente a una de las ciudades que recibirá al Papa. Por su parte, el paso internacional de Salto Grande, entre Concordia y Salto, representa otra alternativa entre Corrientes y el centro o norte de Entre Ríos, así como desde Misiones, Chaco o Formosa.

En tanto, el puente internacional Libertador General San Martín, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, facilita el acceso a Montevideo y Florida, especialmente desde Santa Fe y el sur entrerriano. También constituye una opción desde Misiones, mediante la Ruta Nacional 14.

Los argentinos pueden ingresar a Uruguay con DNI vigente o pasaporte. Quienes viajen en automóvil deberán contar con licencia de conducir, documentación del vehículo y seguro válido para circular en el Mercosur, además de las autorizaciones que correspondan.