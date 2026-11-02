El Mirador del Obelisco cumplió su primer año con más de 57 mil visitantes: horarios y novedades

Ayer domingo 1 de noviembre, el Mirador del Obelisco cumplió su primer año de funcionamiento tras consolidarse como una de las experiencias turísticas más convocantes de la Ciudad de Buenos Aires , con un registro de más de 57 mil visitantes desde su inauguración.

Obelisco mirador

La incorporación del ascensor interno permitió transformar la dinámica de uno de los máximos símbolos porteños, pasando de ser un monumento histórico observado únicamente desde la calle a un espacio interactivo de observación panorámica a la altura de las grandes capitales globales.

Cómo es el nuevo mirador panorámico que el Gobierno porteño inauguró en el Obelisco

"El mirador panorámico en el Obelisco cambió la manera de ver nuestra Ciudad y su patrimonio y revalorizó uno de los grandes símbolos porteños . Buenos Aires sigue creciendo como un destino turístico, cultural, de entretenimiento y negocios ", destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri . En la misma línea, Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño , señaló que " la respuesta del público impulsa la diversificación de la oferta en una metrópoli que recibe más de 9 millones de turistas al año ".

Obelisco mirador

Según datos oficiales, el 20% de las entradas vendidas a través de la plataforma web correspondió a visitantes internacionales . Las encuestas de satisfacción mostraron una calificación promedio de 9,4 sobre 10 , donde el 66% de los usuarios otorgó la puntuación máxima. Asimismo, la experiencia funcionó como dinamizador del circuito céntrico:el 43% de los asistentes combinó la visita con la avenida Corrientes y el 30% con el Teatro Colón.

Infraestructura complementaria

Durante este primer año, la propuesta sumó infraestructura complementaria como la Tienda Mirador Obelisco, un espacio cercano con venta presencial de boletos, productos oficiales, atención al turista y cafetería. Además, el servicio ampliará su horario operativo, funcionando actualmente de jueves a sábados hasta las 23:45 para permitir la observación nocturna del paisaje urbano.

Obelisco mirador

El hito del aniversario se suma a los festejos de mayo pasado, cuando el Obelisco celebró sus 90 años con un evento masivo sobre Corrientes que reunió a más de 200 mil personas. En este sentido, cabe destacar que La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumando una variada agenda de espectáculos.

Obelisco mirador

Con estas acciones impulsadas junto al sector privado, la Ciudad refuerza su posicionamiento tras ser elegida Capital Mundial del Deporte 2027 y ratificar su liderazgo por 15 años consecutivos en el ranking ICCA, que registra y destaca la organización y promoción de eventos corporativos en América.

LT