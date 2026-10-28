28-10-2026 | 16:31
Sociedad•Un informe internacional alerta el calentamiento global
El calor extremo provocó 710 mil muertes en un año y crece la alerta sanitaria mundial
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