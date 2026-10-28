Sociedad • Un informe internacional alerta el calentamiento global

El calor extremo provocó 710 mil muertes en un año y crece la alerta sanitaria mundial

Un estudio de The Lancet, elaborado por 146 investigadores, advierte que el calentamiento global está agravando sus efectos sobre la salud. Las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 36% y las sequías alcanzan niveles récord. Los expertos reclaman una respuesta sanitaria mundial.