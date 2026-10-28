SociedadUn informe internacional alerta el calentamiento global

El calor extremo provocó 710 mil muertes en un año y crece la alerta sanitaria mundial

Un estudio de The Lancet, elaborado por 146 investigadores, advierte que el calentamiento global está agravando sus efectos sobre la salud. Las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 36% y las sequías alcanzan niveles récord. Los expertos reclaman una respuesta sanitaria mundial.

El calor extremo provocó 710 mil muertes en un año y crece la alerta sanitaria mundial
Los daños sobre la salud provocados por el Cambio Climático están aumentando rápidamente. | Cedoc / PERFIL
Enrique Garabetyan
Redactor especializado en Ciencia, Salud & Tecnología.
28-10-2026 | 16:31
Temas
También en Perfil
Juliana Awada apostó por un look casual chic en Arteba: jean skinny y las botas caña súper alta que son tendencia en 2026
Caras
Juliana Awada apostó por un look casual chic en Arteba: jean skinny y las botas caña súper alta que son tendencia en 2026
El Cottolengo que visitará el Papa le reclama $800 millones al Gobierno
Noticias
El Cottolengo que visitará el Papa le reclama $800 millones al Gobierno
Citroën 2 CV Concept: la marca reveló los bocetos que dieron vida al modelo
Parabrisas
Citroën 2 CV Concept: la marca reveló los bocetos que dieron vida al modelo
Bienestar personalizado: la propuesta de Medicus que suma IA para acompañar tu ritmo diario y potenciar tu vitalidad
Marie Claire
Bienestar personalizado: la propuesta de Medicus que suma IA para acompañar tu ritmo diario y potenciar tu vitalidad