Donación de órganos en Argentina: la provincia de Santa Fe logró un récord histórico en 2026

Santa Fe alcanzó un récord histórico en materia de donación de órganos. En los primeros diez meses de 2026 concretó 100 procesos de donación, una cifra que supera las marcas anuales de 2019 y 2025, cuando se habían registrado 98 operativos. El avance permitió que 272 personas de distintas provincias argentinas accedieran a un trasplante.

El balance fue difundido por el Ministerio de Salud santafesino, a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio). Según las autoridades, el resultado también ubica a Santa Fe entre las jurisdicciones con indicadores comparables a los de países avanzados en procuración de órganos.

El operativo número 100 se realizó en el Hospital Escuela Eva Perón, de Granadero Baigorria. Fue una intervención multiorgánica en la que se procuraron ambos riñones y el hígado. Uno de los órganos permitió trasplantar a una niña de 10 años que estaba en lista de espera.

Santa Fe ya superó los 27 donantes por millón en apenas diez meses

El procedimiento se desarrolló mientras el hospital realizaba una jornada intensiva de cirugías programadas de vesícula, una simultaneidad que, según las autoridades provinciales, demuestra la capacidad de respuesta del sistema sanitario público.

"La marca histórica que más nos emociona y por la que trabajamos todos los días es la de esos 272 argentinos, muchos de ellos niños, que recibieron su trasplante", destacó Cecilia Andrada, directora de Cudaio.

Un indicador de nivel internacional

Para comparar la actividad de procuración entre países, se utiliza la tasa anual de donantes por millón de habitantes. Santa Fe ya superó los 27 donantes por millón en apenas diez meses, una cifra que la acerca a los indicadores de varios países europeos con sistemas avanzados de trasplantes.

España continúa siendo el principal referente internacional, con más de 50 donantes por millón de habitantes. Estados Unidos, Portugal, Croacia, Bélgica y Francia también registran tasas elevadas.

La dimensión del avance santafesino se refleja en las estadísticas nacionales. Según el balance provincial, Argentina había concretado 1.795 trasplantes de órganos durante 2026, de los cuales 272 utilizaron órganos procurados en Santa Fe. Es decir, alrededor del 15% del total nacional.

Andrada explicó que el resultado no responde a un aumento de las muertes, sino a una mayor capacidad para detectar potenciales donantes y completar los procedimientos.

Según la funcionaria, apenas una pequeña proporción de las muertes reúne las condiciones clínicas necesarias para posibilitar una donación. Por eso resultan fundamentales la identificación temprana, los protocolos hospitalarios y la coordinación de los equipos médicos.

El crecimiento también refleja una mayor participación de hospitales públicos y establecimientos privados. El desafío ahora es consolidar esa red de trabajo y seguir aumentando las oportunidades de trasplante para quienes permanecen en lista de espera.