Desde el 3 de noviembre, PERFIL se imprimirá todos los días y se distribuirá en instituciones educativas

A partir del martes 3 de noviembre, el diario PERFIL se imprimirá todos los días y sus ediciones de lunes a viernes se distribuirán en instituciones educativas como parte de una iniciativa destinada a promover la lectura en papel. El proyecto coincidirá con el 50° aniversario de Editorial Perfil y buscará recuperar el vínculo de los estudiantes y sus familias con los diarios impresos, en un contexto marcado por la expansión de las pantallas en la vida cotidiana.

La propuesta se enmarca en el proyecto Media Literacy y contempla la entrega gratuita de ejemplares a instituciones educativas, con foco en los padres de alumnos en edad escolar. La iniciativa busca incorporar el diario a la experiencia educativa y familiar, y acercar a los lectores más jóvenes a las noticias, los diferentes enfoques informativos y las secciones de una publicación periodística.

El anuncio había sido realizado por Jorge Fontevecchia durante la XVI edición de los Premios Perfil, celebrada en septiembre, cuando la editorial presentó también su nueva identidad visual en el marco de las actividades por su aniversario. La distribución de ejemplares se extenderá hasta la finalización del ciclo lectivo 2026.

Cambio de guardia



El regreso del papel, en el centro de la iniciativa

El proyecto apunta a recuperar el hábito de leer en papel frente al uso cada vez más extendido de dispositivos digitales. La intención es que los diarios puedan funcionar como una herramienta para promover la lectura, estimular la comprensión de textos y generar espacios de intercambio entre los estudiantes y sus familias.

Durante el anuncio, Fontevecchia planteó una distinción entre las posibilidades de las pantallas y las de los soportes físicos. “Las pantallas son buenas para producir interacción, pero no fijan la memoria ni permiten interrogar”, sostuvo.

La iniciativa se vincula con un debate más amplio sobre el papel de la tecnología en la educación y las formas de incorporar distintas herramientas al aprendizaje. En ese escenario, la propuesta busca recuperar la experiencia de leer un diario impreso, recorrer sus páginas y entrar en contacto con una agenda informativa que no dependa exclusivamente de los contenidos seleccionados por los algoritmos. El proyecto también pretende que el diario se convierta en una puerta de entrada a otros materiales de lectura física y contribuya a fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con los textos impresos.

Si querés recibir el diario en tu escuela, escribí a [email protected]



cp