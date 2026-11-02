Cyber Monday 2026: qué descuentos y cuotas ofrecen Banco Nación, Naranja X, ICBC y BBVA

El Cyber Monday 2026, que se desarrolla del 2 al 4 de noviembre, incorpora promociones de Banco Nación, Naranja X, ICBC y BBVA. Las propuestas combinan descuentos, reintegros y cuotas sin interés, aunque cada beneficio tiene requisitos particulares: pueden cambiar el plazo de vigencia, los comercios incluidos y el medio de pago necesario para acceder.

CyberMonday 2026: las 12 cuotas se duplican, pero las ventas muestran que el consumo sigue frío

Antes de confirmar una operación, conviene distinguir entre una rebaja aplicada al precio y un reintegro que se acredita después de la compra. También es importante comprobar si la financiación puede combinarse con el descuento: las condiciones de una promoción no se trasladan automáticamente a todos los productos o comercios de una entidad.

Banco Nación: hasta 30 cuotas sin interés en productos seleccionados

El Banco Nación participa a través de Tienda BNA+, con hasta 30 cuotas sin interés en artículos de eficiencia energética y un máximo de 24 cuotas sin interés en categorías adheridas. La propuesta incluye precios promocionales, cupones y opciones de envío gratuito en productos seleccionados.

Loos consumidores podrán acceder a cerca de 15.000 MegaOfertas desplegadas por casi 800 empresas de todo el país

La oferta abarca tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, herramientas y productos para automotores y mascotas. La cantidad de cuotas depende del artículo elegido, por lo que corresponde revisar la publicación y las condiciones del pago antes de cerrar la operación.

Para turismo, BNA Viajes ofrece hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles y paquetes, además de cupones en hospedajes y vuelos seleccionados. Por fuera de esas plataformas, el banco anunció hasta 18 cuotas sin interés en comercios electrónicos adheridos, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Naranja X: descuentos en viajes y financiación con tarjeta

Naranja X reúne sus propuestas en un espacio específico del Cyber Monday, con promociones para quienes tengan su tarjeta de crédito física o virtual. Además, la entidad presenta Plan Z como una alternativa para pagar en tres cuotas cero interés en comercios adheridos, según las condiciones de ese sistema.

Entre los beneficios publicados aparece hasta un 25% de descuento y 12 cuotas cero interés en Viajes Naranja X. El alcance depende de la propuesta turística seleccionada: antes de reservar, es necesario verificar el precio final, la disponibilidad y las condiciones de financiación informadas para esa operación.

Cyber Monday 2026: cuándo aparecen las ofertas con descuentos de al menos el 50%

La página de la entidad también destaca un beneficio de supermercado de hasta el 25% los martes, con Plan Turbo activado, pagando con tarjeta de crédito o débito y con un tope semanal de reintegro de $9.500. Se trata de una promoción con requisitos propios que coincide con el martes 3 de noviembre, dentro del evento.

ICBC: descuentos en su tienda y reintegros con MODO

En ICBC Mall, las condiciones publicadas para el lunes 2 de noviembre contemplan hasta un 40% de descuento en categorías seleccionadas y hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard ICBC, mediante MODO. La financiación requiere que el cliente esté al día en sus productos y excluye determinadas tarjetas empresariales.

Por separado, la plataforma informa una promoción del 30% de reintegro del 2 al 8 de noviembre, mediante MODO, con un máximo de $50.000 por transacción y cinco reintegros por cliente. El beneficio permite pagar en hasta tres cuotas sin interés con crédito y exige una caja de ahorro ICBC activa vinculada a MODO; excluye turismo y tarjetas de regalo, y prevé la acreditación dentro de los 30 días hábiles posteriores.

Llegó el CyberMonday a Tienda Más BanCo: ofrecen 24 cuotas sin interés



BBVA: 30% de reintegro y cuotas en Stock Center

Entre las promociones verificadas de BBVA figura la de Stock Center, vigente del 2 al 4 de noviembre, con 30% de reintegro y un tope de $50.000 por usuario durante la promoción. Para acceder, se debe pagar con tarjeta de crédito Mastercard BBVA desde la aplicación del banco, mediante QR MODO, y contar con una caja de ahorro vinculada.

La propuesta contempla hasta seis cuotas sin interés y sus términos incorporan nueve cuotas para compras superiores a $250.000. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores al consumo en la cuenta habilitada; el beneficio no se aplica a pagos realizados mediante otras billeteras o plataformas.

Qué comparar antes de elegir una promoción

Para evaluar estas alternativas, conviene calcular cuánto se pagará finalmente después del reintegro, sumar el envío y revisar la cantidad de cuotas disponible para el producto elegido. Un porcentaje mayor puede resultar menos conveniente si tiene un tope bajo, mientras que un plazo más largo puede facilitar el pago mensual, la comparación debe hacerse sobre la misma compra y con las condiciones completas de cada oferta.