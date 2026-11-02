Cyber Monday 2026: cuándo aparecen las ofertas con descuentos de al menos el 50%

El Cyber Monday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 4 en la Argentina. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento reúne descuentos en productos y servicios, alternativas de financiación y promociones que se activan en horarios específicos.

Cyber Monday 2026: a qué hora arranca, los horarios bomba y las ofertas más fuertes

La convocatoria fue anunciada con cerca de 800 empresas participantes y unas 15.000 MegaOfertas. Junto con el Hot Sale, constituye una de las principales iniciativas del comercio electrónico argentino y representa una oportunidad para que grandes marcas y emprendimientos amplíen sus ventas por internet.

Las propuestas se pueden consultar en www.cybermonday.com.ar, desde donde los usuarios acceden a las tiendas para concretar las operaciones. Aunque las promociones están orientadas a las compras online, algunas empresas también pueden extenderlas a sus locales físicos, según sus propias condiciones.

Cyber Monday 2026: qué categorías tienen descuentos

Las ofertas se distribuyen en diez categorías: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Super, Gastronomía y Bodegas; Salud y Belleza; Bebés y Niños; Motos y Autos; y Servicios y Varios. Esta organización permite orientar la búsqueda según el producto o servicio que se necesita.

El Cyber Monday 2026 se realiza del 2 al 4 de noviembre, con descuentos, cuotas sin interés y promociones por tiempo limitado.

Dentro de ese recorrido, las MegaOfertas concentran miles de oportunidades, mientras que MegaOfertas Top destaca una selección de promociones con acceso propio desde la plataforma. Los precios, la financiación y la disponibilidad dependen de cada comercio, por lo que es necesario revisar las condiciones particulares antes de comprar.

Otra de las propuestas es Descolocados, un apartado que reúne productos fuera de temporada o artículos con rebajas especialmente destacadas. Esta sección permite explorar alternativas para quienes priorizan el precio y están dispuestos a elegir entre las opciones disponibles.

Ofertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM: los horarios para comprar

Durante las tres jornadas, las MegaOfertas Bomba se activarán de 12 a 13, con promociones especiales en distintas categorías. Cada oportunidad tendrá una vigencia de una hora o finalizará antes si se agota el stock, por lo que la disponibilidad puede cambiar dentro de esa misma franja.

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Más tarde llegará la Noche Bomba, que funcionará de 20 a 22 tanto el lunes como el martes y el miércoles. Esta modalidad contempla descuentos mínimos del 20% en las ofertas seleccionadas y suma una segunda instancia diaria para revisar las novedades de las marcas.

El cierre estará a cargo de Mega BOOM, previsto para el miércoles 4 de noviembre, de 22 a 23:59, con rebajas de al menos el 50% en las promociones incluidas. Esos porcentajes corresponden a las acciones anunciadas y no se aplican de manera general a todos los productos del evento.

Cuotas sin interés y beneficios financieros: cómo encontrarlos

Además de las rebajas, el portal dispone de una sección de Beneficios Financieros, que permite buscar promociones según el medio de pago y la categoría. Antes de elegir una propuesta, conviene comprobar qué tarjetas o cuentas están habilitadas, cuántas cuotas ofrece el comercio y si existen requisitos adicionales.

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Los filtros de las MegaOfertas permiten ordenar los resultados por precio de menor a mayor, porcentaje de descuento y cuotas sin interés, además de seleccionar talles y colores. También se pueden identificar beneficios por volumen, como 2x1 o 3x2, cuya conveniencia depende de cuántas unidades necesita realmente el comprador.

La navegación se complementa con Historias, donde las marcas muestran sus propuestas, y un espacio de Contenidos destacados con información sobre productos seleccionados. A su vez, el ranking de Más clickeados muestra los artículos que despiertan mayor interés entre los visitantes, aunque esa popularidad no garantiza que tengan el precio más bajo.

Qué revisar antes de aprovechar una oferta

Para evaluar una compra, es recomendable comparar el mismo modelo y presentación en diferentes tiendas, revisar el costo de envío y calcular el importe final. También conviene verificar los plazos de entrega, las condiciones de cambio y los eventuales topes de reintegro, además de conservar el comprobante y una copia de la promoción: el ahorro efectivo depende del conjunto de esas condiciones.

LR/fl