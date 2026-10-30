Cuáles son las mejores ciudades para vivir en el conurbano bonaerense, según la UBA

El conurbano bonaerense presenta marcadas diferencias en las condiciones de desarrollo y gestión de sus municipios. Así lo reveló la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que analizó 31 distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En una escala de 0 a 5 puntos, Vicente López obtuvo el primer puesto, con 3,78 puntos, seguido por Tres de Febrero (3,55), Escobar (3,35), San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11). El promedio general fue de 2,59 puntos, aunque las diferencias entre los municipios mejor y peor posicionados reflejaron las desigualdades que atraviesan la región.

Vicente López

Vicente López lidera el ranking de ciudades del conurbano

Los cinco municipios mejor ubicados alcanzaron un promedio de 3,42 puntos, mientras que los cinco últimos registraron 1,83. La diferencia de 1,59 puntos representa una brecha relativa del 87% entre ambos grupos.

En total, 16 de los 31 municipios evaluados superaron el promedio general. En el extremo inferior, cuatro de los cinco distritos con menor puntuación fueron incorporados en esta edición: Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Paz. La ampliación del estudio permitió incorporar localidades que presentan dinámicas demográficas y urbanas diferentes de las de los municipios analizados anteriormente.

Qué aspectos evaluó el informe de la UBA

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades se organizó en cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Cada una comprende variables e indicadores destinados a medir distintos aspectos del funcionamiento y el desarrollo urbano.

En total, el relevamiento contempló 31 variables y 159 indicadores, a partir de los cuales se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de los municipios. El objetivo es ofrecer un diagnóstico que permita comparar las realidades locales e identificar fortalezas y áreas que requieren mejoras en la gestión pública.

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Entre las cinco dimensiones analizadas, Medio Ambiente fue la que obtuvo el promedio más bajo, con 2,32 puntos. Además, registró la mayor desigualdad relativa entre los municipios mejor y peor posicionados, con una brecha del 124%.

El informe identificó diferencias en las políticas de adaptación al cambio climático, la gestión de residuos, el saneamiento y la conservación de espacios verdes. Los municipios con mejores resultados se destacaron por contar con iniciativas vinculadas con la sostenibilidad urbana, mientras que los de menor desempeño enfrentan desafíos en la coordinación de políticas ambientales y de saneamiento a escala metropolitana.

La dimensión Sociedad registró el promedio más alto, con 2,74 puntos, seguida de Tecnología e Infraestructura, con 2,71. En el primer caso, la distancia entre los cinco municipios mejor y peor ubicados fue menor que en las demás áreas: los primeros promediaron 3,40 puntos y los últimos, 2,11.

En Tecnología e Infraestructura, el relevamiento observó diferencias en el acceso a la conectividad digital, los servicios inteligentes y las innovaciones tecnológicas aplicadas a la gestión urbana. Mientras algunos distritos muestran avances en estas áreas, otros todavía enfrentan dificultades relacionadas con la brecha digital y el déficit de infraestructura.

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Cómo evolucionaron los municipios respecto de 2025

La comparación entre las dos ediciones del índice mostró que, en los 24 municipios evaluados en ambos años, el promedio prácticamente no cambió: pasó de 2,71 puntos en 2025 a 2,72 en 2026. Sin embargo, detrás de esa estabilidad general hubo movimientos individuales: nueve distritos mejoraron su puntuación y 15 registraron retrocesos.

El resultado indica que la evolución del conjunto no fue homogénea y que las diferencias entre municipios persisten. En ese contexto, el informe busca aportar información para que las administraciones locales puedan identificar prioridades, comparar resultados y orientar sus políticas a partir de evidencia.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, explicó que esta edición incorporó el concepto de conurbano ampliado y pasó de 24 a 31 municipios. Según señaló, los siete distritos agregados se caracterizan por un crecimiento demográfico elevado, una fuerte presencia de barrios cerrados y parques industriales y, en algunos casos, urbanizaciones populares informales que profundizan la fragmentación social.

El especialista sostuvo que el índice busca funcionar como un diagnóstico amplio y riguroso para las gestiones municipales y facilitar la toma de decisiones a partir de datos concretos. El Centro de Ciudades Inteligentes es un espacio técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA dedicado a la investigación, la asistencia y la transferencia de conocimientos para impulsar iniciativas que contribuyan a construir ciudades más habitables.

LMM