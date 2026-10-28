Encuesta de la UBA: cuáles son las expectativas de los argentinos ante la visita de León XIV

Un reciente estudio elaborado por el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, dependiente del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR) del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reveló que el 43,2% de los argentinos espera que el papa León XIV enfoque su eventual viaje al país en la lucha contra la pobreza, mientras que un 20,6% prefiere que aborde la paz internacional.

Encuesta UBA x visita del papa León XIV

El relevamiento muestra una opinión pública profundamente dividida respecto a la relevancia de la visita papal, ya que el 49,3% de los encuestados la considera "muy" o "algo importante", frente al 50,7% que la califica como "poco" o "nada importante", evidenciando además marcadas brechas en la valoración según la edad, el género y la región de residencia.

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Entre las personas de 50 años y más, el 58,3% considera importante la visita, frente al 39,8% de los jóvenes de 16 a 29 años. Por género, la valoración positiva alcanza al 53,7% de las mujeres y al 44,5% de los varones.



La brecha más marcada aparece entre regiones. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), solo el 35,5% considera importante la visita, mientras que en el resto del país la proporción asciende al 56,2%. La diferencia de 20,7 puntos porcentuales convierte a la dimensión territorial en uno de los principales factores de diferenciación.



"La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales”, señala Juan Cruz Esquivel, Director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina.

Encuesta UBA x visita del papa León XIV





Un acercamiento a la religión



La posibilidad de que la visita acerque a las personas a la religión o la espiritualidad también muestra contrastes. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 27,6% cree que ese acercamiento podría ser mucho o bastante, frente al 39% de quienes tienen entre 30 y 49 años y al 38,4% de las personas de 50 años y más.



La diferencia por género es igualmente significativa: el 42,2% de las mujeres espera un mayor acercamiento religioso o espiritual, frente al 28% de los varones.

La pobreza, prioridad del pontificado.

Papa León XIV





Al consultar qué temas debería priorizar León XIV, la pobreza encabeza ampliamente las respuestas, con el 43,2%. Le sigue la paz internacional, con el 20,6%. En conjunto, ambas cuestiones reúnen el 63,8% de las prioridades señaladas.



A mayor distancia aparecen la transparencia de la Iglesia (9,7%), las migraciones (6,9%) y el medio ambiente (5,1%). Las cuestiones doctrinales y de la vida interna de la institución registran porcentajes menores: doctrina (4,6%), abusos sexuales (4,2%) y familia (2,9%). La inteligencia artificial (1,7%) y el diálogo interreligioso (1%) completan la lista.

La pobreza adquiere especial relevancia entre los jóvenes, donde alcanza el 49,2%; entre quienes tienen menor nivel educativo, con el 45%; y entre los residentes del AMBA, con el 50,9%.



Este resultado revela un contraste significativo: los jóvenes son quienes menos importancia atribuyen a la visita papal y quienes menos esperan que esta los acerque a la religión o la espiritualidad, pero también son quienes más subrayan la importancia de que el Papa otorgue centralidad a la cuestión de la pobreza. La distancia respecto de la institución religiosa no implica necesariamente indiferencia frente al papel público del pontífice ni frente a los problemas sociales.



La paz internacional, segunda preocupación



La paz internacional ocupa el segundo lugar, con el 20,6% de las respuestas, aunque su relevancia aumenta con la edad. La menciona el 12% de los jóvenes de 16 a 29 años, el 24,8% de las personas de 30 a 49 años y el 23,6% de quienes tienen 50 años y más.



“Los resultados de este relevamiento muestran que las expectativas sobre León XIV se concentran en su capacidad de intervenir frente a los grandes desafíos sociales y globales. Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado”, señala Marcos Carbonelli, Director del Observatorio de las Creencias en Argentina.