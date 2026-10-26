El Vaticano confirmó que el papa León XIV viajará a la Argentina tras su recuperación: “Me llena de alegría regresar"

A dos semanas de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, el Papa León XIV continúa con una recuperación favorable y se prepara para realizar su próximo viaje apostólico a América Latina. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó este lunes 26 de octubre que no existen contraindicaciones médicas para que el Pontífice viaje a Uruguay, Argentina y Perú, tal como estaba previsto.

Según el último parte médico, la recuperación posoperatoria avanza de manera positiva, en línea con las evaluaciones del equipo de profesionales que lo acompaña. Además, los estudios posteriores a la intervención confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario realizar ningún tratamiento oncológico adicional.

El estado de salud del Papa

Desde su regreso al Vaticano, León XIV retomó gradualmente sus actividades, adaptando su agenda diaria en coordinación con sus médicos para priorizar su recuperación. Durante este período, mantuvo compromisos institucionales y actividades públicas, al tiempo que reservó los momentos de descanso necesarios.

El doctor Luigi Carbone confirmó que los últimos exámenes médicos y análisis de laboratorio dan cuenta de su buen estado de salud y de una evolución clínica favorable. De acuerdo con el informe, la situación actual del Santo Padre le permite continuar con los preparativos para su próximo viaje internacional.

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Asimismo, el Pontífice expresó su profundo agradecimiento por las oraciones y las muestras de afecto recibidas desde distintas partes del mundo, así como por la dedicación de los profesionales sanitarios que lo acompañaron durante su recuperación.

La Santa Sede confirmó que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con el programa publicado anteriormente. El Pontífice manifestó su entusiasmo por regresar al continente latinoamericano, donde vivió momentos importantes de su vida.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, expresó.

Martin Llaryora vía x

En el marco de la confirmación de su viaje, Martin Llaryora manifestó su expectativa por la llegada del Santo Padre y expresó su deseo de compartir un encuentro histórico con la comunidad. “Córdoba te espera con los brazos abiertos, Papa León, para compartir este encuentro histórico e inolvidable y renovar juntos el compromiso de construir una sociedad más unida y solidaria. Nuestra provincia se está preparando para recibirte”, fue el mensaje difundido.

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Con la evolución médica favorable y la confirmación oficial del cronograma, León XIV continúa con los preparativos para su viaje apostólico, que buscará estrechar los lazos con las comunidades latinoamericanas y renovar el mensaje de fraternidad en la región.