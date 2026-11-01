Córdoba y Río Negro afectados por un temporal: daños materiales, caída de granizo y una persona herida

Las provincias de Córdoba y Río Negro sufrieron el embate de un temporal, con fuertes lluvias y caída de granizo este sábado, que provocó graves daños materiales y una persona herida.

Según Infobae, el viento hizo caer árboles, voló techos y generó otros daños materiales importantes en el Valle Medio de Río Negro. Uno de los lugares más golpeados por este fenómeno climático fue Choele Choel, donde se derrumbó el paredón que se había levantado para rodear la cancha de tenis del club Sportsman.

Además, el diario Río Negro informó que un árbol se cayó sobre una persona que iba en bicicleta, provocándole una fractura.

El temporal también afectó la actividad productiva de Valle Azul. Un productor del Lote 4 indicó que el granizo que cayó aproximadamente a las cuatro de la tarde destruyó la pera Packham’s que no se encontraba cubierta por la malla anti-granizo, y también afectó otras superficies que no estaban debidamente protegidas.

En el caso de la provincia de Córdoba, según La Voz del Interior, tormentas de diferente intensidad afectaron las localidades de Agua de Oro, Alta Gracia, Anisacate, Colonia Caroya, Rio Cuarto, San Javier, Villa Carlos Paz y sectores serranos.

Video: cuenta de X de @Andres_Cardozo

Infobae remarcó que, en Alta Gracia, cayó dos veces granizo; en Agua de Oro la caída de piedra duró aproximadamente 10 minutos, pero no provocó ningún daño; y en Anisacate también cayó granizo.

Por su parte, la Policía Caminera detalló que hubo precipitaciones y granizo en Pampa de Achala, sobre el Camino de las Altas Cumbres.

La caída de piedra complicó un operativo para brindarle asistencia a una mujer que se lastimó durante una caminata en el cerro Champaquí.

La municipalidad de la ciudad de Córdoba publicó, la noche de este sábado, un extenso posteo en su cuenta oficial de X, hablando de lo que estaba sucediendo: “Se establece alerta naranja por tormentas hasta la mañana del domingo. Para la noche del sábado y la madrugada del domingo, permanece vigente la alerta de tormentas en la ciudad de Córdoba y el área metropolitana”.

Y agregaron: “Acorde al informe del @HiroCordoba, se esperan tormentas fuertes con acumulados en cortos períodos de tiempo y probabilidad de caída de granizo. La información suministrada por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Dirección de @DC_MuniCba, arroja acumulados que alcanzaron por la tarde los 21,3mm en la zona de barrio Villa Urquiza, 21mm en el Camping San Martín y 19,6mm en la escuela municipal Mutualismo Argentino de Sargento Cabral”.

En ese punto remarcaron que “hasta las 21:00 horas del sábado ingresaron 6 llamadas al 103: 2 por cables colgando, un pedido de ayuda social, uno por desborde de curso de agua, otro por rescate en el Suquía”.

Municipalidad de Córdoba hablando del clima | Crédito: Municipalidad de Córdoba

El pronóstico del tiempo para este domingo 1 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que en Río Negro no habrá alertas climáticas vigentes, pero se espera que las tormentas sigan hasta la mañana de este domingo 1 de noviembre.

Sin embargo, hay alerta naranja por tormentas para el sur de Santa Fe, Córdoba (exceptuando el noroeste de la provincia), el norte de La Pampa y parte del oeste de Buenos Aires.

El alerta amarilla por tormentas afecta a Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el norte y oeste de Misiones, el norte de Corrientes, el oeste y sudeste de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, el noroeste de Córdoba, centroeste de La Pampa, San Luis, el norte, centro y este bonaerense (incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires), el este de Mendoza, el sur de La Rioja y una porción del centro de San Juan.

En el caso de la Patagonia, el sector cordillerano del centro y sur de Santa Cruz seguirán bajo alerta amarilla por lluvias durante este domingo y hay alerta amarilla por vientos para el sur de la provincia Chubut.

Mapa de alertas del SMN para este domingo 1 de noviembre | Crédito: Servicio Meteorológico Nacional

Nivel de alerta del servicio meteorológico nacional

- Nivel rojo: “Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

- Nivel naranja: “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

- Nivel amarillo: “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

- Nivel verde: “Tranquilidad”.