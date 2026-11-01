Conmoción en Santa Fe: encontraron asesinados a tiros a un empresario y su esposa

Un empresario y su esposa fueron encontrados muertos durante la madrugada de este domingo en su vivienda de la ciudad de Esperanza, en el departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe. Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, y Nora Beatriz Nadalutti, de 70. La Justicia investiga las circunstancias del hecho, todavía sin indicios concretos, pero entre las hipótesis se baraja incluso un posible pacto suicida. Se aguarda que los resultados de las pericias en marcha puedan determinar cómo se produjeron las muertes.

El procedimiento policial se realizó cerca de las 3.40 en una propiedad ubicada sobre calle De las Naciones al 1500. Cuando los efectivos ingresaron al domicilio, encontraron los cuerpos de ambos integrantes del matrimonio. Junto a ellos había una escopeta y, según las primeras actuaciones, los dos presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego.

La investigación quedó a cargo del fiscal Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias, quien dispuso la intervención de la División Científica Forense para realizar las tareas correspondientes en la vivienda.

Los especialistas deberán analizar la escena, las características de las heridas y los elementos encontrados en el inmueble para establecer la mecánica de las muertes y reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

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Entre las hipótesis que se encuentran bajo evaluación figura la posibilidad de que se haya tratado de una situación previamente acordada entre ambos. Sin embargo, esa alternativa todavía no fue confirmada y los investigadores esperan contar con los resultados de los estudios forenses antes de avanzar sobre una conclusión.

Quiénes eran el empresario y su esposa

Marcelo Ricardo Cantoni era un empresario reconocido en Esperanza por su actividad al frente de Cantoni Montajes, una firma dedicada al sector industrial, con presencia en distintos puntos de la Argentina y también en el exterior.

La empresa tiene como una de sus principales actividades el diseño, la fabricación y el montaje de tanques de almacenamiento industrial. Cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas y desarrolló un sistema propio de montaje que utiliza en obras dentro y fuera del país.

Otro de los datos incorporados a la investigación es que Nora Beatriz Nadalutti padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios.

Ese antecedente forma parte de las actuaciones judiciales, aunque todavía no permite establecer qué ocurrió dentro de la vivienda ni cuál fue la secuencia de los disparos.

La causa continúa abierta y la fiscalía aguarda los resultados de las pericias para determinar las circunstancias de las muertes y avanzar sobre las distintas hipótesis.

CS/HB