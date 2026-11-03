Código QR por la visita de León XIV: quiénes deben tramitarlo y cómo obtenerlo

La visita del papa León XIV a Buenos Aires modificará la circulación en Recoleta y Palermo. El pontífice llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16.30, pero los controles en torno a la Nunciatura Apostólica comenzarán un día antes. Para ingresar al área restringida, la Ciudad prevé una acreditación especial para quienes no puedan demostrar con el DNI que tienen domicilio allí.

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El trámite se realiza por internet y permite recibir por correo electrónico la placa identificatoria, como la denomina el Gobierno porteño. El código QR se presenta en los controles de acceso y su vigencia se extiende desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de noviembre, inclusive.

Cómo tramitar el código QR para circular por la zona restringida

El primer paso es ingresar al formulario oficial de la Ciudad. Allí se solicitan el nombre, el apellido, el correo electrónico y el domicilio. La pantalla también incluye un campo obligatorio para indicar si la persona es extranjera.

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Antes de enviar la solicitud, la persona debe aceptar una declaración jurada en la que afirma que reside o desarrolla actividades en una de las zonas alcanzadas por el operativo. La Ciudad admite una sola inscripción por persona y considera inválidas las solicitudes incompletas o con datos falsos o inexactos.

Una vez enviado el formulario, la credencial llegará a la dirección de correo indicada. Su uso está limitado a la circulación por el área restringida. Para quienes quieran asistir a la misa o a la vigilia con el Papa, el formulario aclara que la inscripción a esas actividades se gestiona por separado.

Quiénes deben solicitar la credencial y cuándo alcanza con el DNI

El formulario está destinado a quienes viven o desarrollan actividades dentro de la zona restringida y tienen en su DNI una dirección que queda fuera del perímetro. La declaración jurada contempla ambas situaciones, por lo que el trámite también alcanza a quienes trabajan en el área y reúnen esas condiciones.

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Los vecinos cuyo DNI ya consigna un domicilio dentro del perímetro pueden acreditar su dirección con ese documento en el control. Para saber si corresponde hacer el trámite, la Ciudad incorporó al formulario un mapa de la zona alcanzada por las restricciones.

La Ciudad también informó que la placa identificatoria podrá retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre, de 8 a 16.

Cortes de tránsito en Recoleta y Palermo por la visita del Papa

En Recoleta, el operativo se concentrará en los alrededores de la Nunciatura Apostólica. Según el Gobierno porteño, del 7 al 11 de noviembre habrá restricción vehicular total y controles policiales en el área delimitada por las avenidas del Libertador y Callao y las calles Quintana, Juncal y Cerrito.

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Los dos puntos habilitados de ingreso y egreso serán avenida Callao y Quintana y Libertad y Quintana. La Ciudad también anticipó cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos y la reubicación de contenedores y vehículos estacionados por el operativo.

En Palermo, los cortes comenzarán antes de la llegada de León XIV por el armado de estructuras cerca del Monumento de los Españoles. Hasta este martes 3 de noviembre habrá restricciones parciales en avenida del Libertador, entre Colombia y Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Desde la madrugada del miércoles 4 hasta la madrugada del lunes 16 de noviembre, la Ciudad prevé cortes totales progresivos en avenida del Libertador, entre Sucre y Salguero. Ese cronograma vial se extenderá más allá del miércoles 11, cuando vence la credencial de circulación.

El Monumento de los Españoles será sede de dos actividades del programa oficial del Vaticano. León XIV celebrará allí una misa el lunes 9 de noviembre a las 11.30 y regresará al mismo lugar para una vigilia con jóvenes el martes 10 a las 20.15. La etapa argentina del viaje terminará el miércoles 11, después de la misa en Luján y antes de la partida del pontífice hacia Lima.

LT