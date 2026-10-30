Chacarita prepara un festival urbano con más de 150 actividades artísticas y gastronómicas

El barrio porteño de Chacarita albergará el próximo sábado 14 de noviembre, desde las 14 horas, la segunda edición del festival autogestivo “Te conozco Chacarita”. La iniciativa desplegará más de 150 propuestas culturales, artísticas y recreativas en simultáneo, distribuidas en un centenar de talleres, galerías y locales gastronómicos de la zona.

Festival te Conozco Chacarita

El circuito tendrá uno de sus epicentros en la histórica terminal de la línea de colectivo 39 (Av. Jorge Newbery 3943), donde se concentrarán presentaciones musicales, muestras fotográficas y narraciones infantiles. De forma paralela, la agenda contempla recorridas guiadas por hitos arquitectónicos y culturales del barrio, como el Cementerio de Chacarita, el Barrio Los Andes, el Pasaje Olleros y el Museo Anconetani del Acordeón.

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Programación

La programación también sumará itinerarios a pie por librerías y espacios de diseño, intervenciones teatrales urbanas, talleres de compostaje y actividades de esparcimiento que incluyen clases de canto y swing. En el ámbito gastronómico, la iniciativa incorporará el recorrido "Chaca y vino", un itinerario de degustación por diversos bares del sector.

Festival Te Conozco Chacarita

Como antesala a la jornada principal, el ciclo iniciará con la "Chacacharla", un espacio de debate presencial programado para el 29 de octubre a las 19 horas en el bar La Fuerza (Av. Dorrego 1409). El encuentro reunirá a referentes locales del periodismo, el diseño y el comercio de la zona, como Martín Auzmendi, Pía Ferreyra, Nadine Zlotogora, Marcelo Gil, Verónica Abdala y Blas Briceño, junto a los organizadores del evento.

El barrio de Chacarita organiza su propio festival

Surgido en 2025 por iniciativa de la fotógrafa y diseñadora Bárbara Prajs, el festival busca visibilizar la identidad vecinal y el patrimonio urbano del barrio. Para esta segunda entrega, la organización sumó a la gestora cultural Stella Puente y a la productora Eurínome, consolidando una red independiente de la que participan espacios representativos de la zona como el Centro Cultural Carlos Gardel, Galpón de Guevara, Art Lab, Dumont 4040 y diversos emprendimientos locales.