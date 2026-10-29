Caso Loan: Gustavo Vera, denunciado por presunto encubrimiento tras sus contactos con testigos y acusados

La desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, dio lugar a una serie de investigaciones paralelas sobre las personas que intervinieron durante la búsqueda del niño. Una de ellas tiene como denunciado a Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, acusado de presunta asociación ilícita, encubrimiento y falso testimonio por sus contactos con personas vinculadas a la causa y sus actuaciones durante los primeros meses de la investigación.

La denuncia fue presentada el 31 de octubre de 2024 por el abogado correntino Sebastián Pardo, actual secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno provincial. En una entrevista con PERFIL, Pardo cuestionó las intervenciones del dirigente social y sostuvo que, bajo el argumento de colaborar con la búsqueda, se desarrollaron actividades que pudieron interferir con las diligencias judiciales.

“Supuestamente realizó una investigación paralela interrogando testigos claves de la causa, como sabemos nosotros porque él después lo contaba en los medios”, afirmó Pardo.

Nicolás "El Americano" Soria, quedó bajo la lupa de la Justicia

PERFIL accedió a la denuncia original, su ampliación, la declaración testimonial que Vera prestó ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, capturas de conversaciones de WhatsApp incorporadas a las presentaciones y resoluciones judiciales posteriores.

Los documentos permiten reconstruir los contactos del titular de La Alameda con Elizabeth Cutaia y Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, dos personas investigadas por sus actuaciones en torno al caso Loan. También muestran que Vera reconoció haber entrevistado a personas relacionadas con la desaparición y haber recurrido a Soria para acompañar a una testigo hasta la Justicia.

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La causa contra Vera se tramita en el Juzgado Federal de Goya bajo el expediente 4096/2024. Pardo contó a este medio que empezó a seguir las intervenciones públicas de Vera durante las primeras semanas posteriores a la desaparición de Loan.

Según relató, le llamaron la atención las hipótesis que el dirigente difundía en los medios sobre una posible vinculación del caso con la trata de personas, el narcotráfico y sectores del poder político correntino.

“Escuchaba realmente declaraciones absolutamente disparatadas y delirantes”, sostuvo el abogado, quien cuestionó que se formularan acusaciones de esa gravedad sin pruebas que permitieran sostenerlas.

Sebastián Pardo, abogado

En este sentido, Pardo explicó que su decisión de acudir a la Justicia se dio tras los contactos que Vera había mantenido con personas que ya estaban bajo investigación y las gestiones que reconoció haber realizado con posibles testigos.

En la denuncia, el abogado sostuvo que existían elementos para investigar la posible actuación de una organización con diferentes funciones y jerarquías, destinada, según su hipótesis, a entorpecer la investigación por la desaparición del niño.

El 31 de octubre de 2024, la jueza Cristina Pozzer Penzo recibió la denuncia, ordenó formar el expediente y corrió vista a la Fiscalía Federal de Goya para que evaluara la apertura de la investigación y las medidas probatorias.

Qué declaró Gustavo Vera

El dirigente compareció como testigo ante el Juzgado Federal de Goya y prestó juramento de decir la verdad, respondió preguntas de la magistrada, los abogados de las querellas y las defensas.

Durante la audiencia explicó que había comenzado a intervenir en el caso a través de presentaciones realizadas ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

También sostuvo que había mantenido comunicaciones con funcionarios judiciales y que sus actuaciones solo "buscaban colaborar con el esclarecimiento de la desaparición" de Loan.

Al ser consultado sobre sus vínculos con personas relacionadas con la investigación, Vera reconoció que conocía a Elizabeth Cutaia, que había mantenido contactos con Nicolás Soria y que había participado en reuniones con personas que se presentaban como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.

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Además, admitió que había entrevistado personalmente a Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y prima de Loan, y a Camila Núñez, prima política del niño.

Según explicó, recurrió a Cutaia porque ella tenía contacto con ambas y podía facilitar los encuentros. “Tuve dos encuentros con Camila y otro con Macarena”, declaró.

Vera negó haber actuado con la intención de obstaculizar la investigación. Para Pardo, en cambio, esas reuniones son uno de los elementos que deben examinarse para establecer si existió una intervención indebida sobre personas que podían aportar testimonios.

Por su parte, la jueza aclaró que Vera no tenía autorización para entrevistar testigos

Vera dijo que había ido informando al juzgado sobre los pasos que daba. Sin embargo, la jueza Pozzer Penzo dejó expresamente asentado que su tribunal no había autorizado al dirigente a efectuar ninguna tarea.

La magistrada también señaló que, si de esas actuaciones surgía la posible comisión de un delito, correspondía investigarlo en otro proceso y con la intervención del Ministerio Público Fiscal.

“No se puede estar arrogando facultades jurisdiccionales”, cuestionó Pardo en diálogo con PERFIL.

Los contactos con “El Americano”

La relación entre Vera y Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, ocupa otro lugar importante en la denuncia.

Soria había llegado a Corrientes durante la búsqueda de Loan y se presentaba como una persona vinculada a organismos de seguridad estadounidenses, una condición que no pudo acreditar.

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En su declaración, Vera contó que conoció a "El Americano”, alrededor del 13 de julio de 2024, a través de Elizabeth Cutaia. Reconoció que le llamaban la atención sus conocimientos sobre narcotráfico y que incluso llegó a pensar que podía estar vinculado con algún organismo de inteligencia.

El contacto no quedó ahí. Vera admitió que Soria colaboraba con algunas gestiones y que le había pedido que llevara a Rocío Fleitas hasta la Fiscalía. La mujer había aportado información sobre una posible vinculación entre la desaparición de Loan y una organización dedicada al narcotráfico.

Cuando le preguntaron por qué había recurrido a Soria, pese a las sospechas que existían sobre sus movimientos durante la búsqueda, Vera respondió: “Sí, claro, porque no tenemos gente en Goya, tampoco me pareció un peligro que fuera”.

José Peña y María Noguera, padres de Loan, junto a una fotografía del niño en su casa de Corrientes

Para Sebastián Pardo, mientras Vera decía colaborar con la Justicia, también recurría a una persona cuyas actuaciones estaban bajo investigación para trasladar a posibles testigos.

El abogado sostiene que ese reconocimiento demuestra que existía una relación de colaboración entre el dirigente y una persona investigada por sus actuaciones durante la búsqueda. “Él mismo reconoce que ‘El Americano’ era el que le hacía determinados mandados, por ejemplo llevar a los testigos y traerlos a declarar”, afirmó.

Vera, por su parte, declaró que no le constaba que Soria hubiera obstaculizado la investigación y sostuvo que sus contactos con él no respondían a ninguna finalidad delictiva.

La documentación entregada a PERFIL incluye capturas de conversaciones de WhatsApp que hacen referencia a la declaración de Laudelina Peña, a movimientos dentro del expediente y a información que circulaba entre quienes seguían el caso.

Sebastián Pardo también cuestionó las respuestas que Vera dio durante la audiencia y sostuvo que el dirigente había incurrido en contradicciones al explicar sus vínculos con algunas de las personas investigadas y el alcance de sus intervenciones.

Pardo también cuestionó que Vera haya modificado algunas de las respuestas que habían quedado registradas. “Si Vera no es condenado por falso testimonio, hay que derogar el delito de falso testimonio”, afirmó.

En su denuncia, Pardo solicitó una extensa serie de medidas de prueba. El abogado pidió la detención de Vera, allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, levantamiento del secreto bancario, informes sobre cuentas y movimientos financieros, entrecruzamiento de llamadas y análisis de geolocalización de teléfonos celulares.

También solicitó medidas patrimoniales, como embargos e inhibiciones de bienes, y requerimientos de información ante organismos fiscales y financieros.

El objetivo, según explicó, era reconstruir los contactos entre Vera, Soria, Cutaia y otras personas mencionadas en su presentación.

Por otra parte, Pardo apuntó contra las acusaciones al Gobierno de Corrientes. El funcionario sostuvo que las hipótesis difundidas por Vera buscaban perjudicar al Gobierno correntino y que "no estaban acompañadas por elementos probatorios".

“Lo que a mí me parece es básicamente que bajó a tratar de ensuciar al Gobierno de Corrientes”, afirmó.

Consultado sobre quién podría haberse beneficiado con esas acusaciones, evitó señalar nombres.

“Yo creo que hay que seguir a Vera y vamos a ver y se va a saber a quién le convenía y quién lo envió”, respondió.

CP