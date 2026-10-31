Buenos Aires tendrá un cementerio y crematorio público para las mascotas

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un paquete de leyes clave orientado a la protección y el bienestar animal.

Las iniciativas abarcan desde el tratamiento de los restos de animales de compañía hasta la educación obligatoria en las aulas porteñas.

Qué se votó. Por un lado, se sancionó –por mayoría absoluta– la creación de un servicio público de cremación de mascotas y un cementerio público en el Cementerio de la Chacarita.

La iniciativa, promovida por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña (Confianza y Desarrollo), busca ofrecer a las familias una alternativa accesible para despedir a sus animales.

Según la normativa, el servicio contemplará opciones individuales y conjuntas, con tarifas reguladas, gratuidad para organizaciones rescatistas y personas en situación de vulnerabilidad social, además de un espacio común para la memoria.

“Para muchas personas, sus animales son parte de la familia. Y cuando mueren, merecen poder despedirlas con amor y dignidad, sin que eso dependa de cuánto dinero tengan”, afirmó Ferrario. Asimismo, el legislador remarcó la importancia de una pronta ejecución por parte del Ejecutivo porteño: “Celebramos que esta ley haya sido aprobada, pero ahora necesitamos que se transforme en una realidad. No alcanza con sancionar leyes si después los vecinos no pueden acceder a los servicios que prometen”.

Ley Compasión. De forma complementaria, la Legislatura aprobó –también por unanimidad– la Ley Compasión, promovida junto a la ONG Sintientes –fundada por Liz Solari y presidida por Máximo Mazzocco–.

Esta normativa establece la incorporación obligatoria de contenidos sobre sintiencia, protección animal y cuidado ambiental en todas las escuelas de gestión pública y privada de la Ciudad, desde el nivel inicial hasta la formación docente.

El Ministerio de Educación porteño fijará los contenidos curriculares mínimos, abordando ejes clave como el reconocimiento de los animales como seres sintientes, la prevención del maltrato, las pautas de convivencia en el espacio público y la difusión de servicios estatales como la vacunación y la castración. “Los niños compasivos son la promesa de un futuro pacífico y justo”, destacó Solari tras la aprobación.

Con estas medidas, la Ciudad da un paso hacia la consolidación de políticas públicas integrales que entienden a los animales de compañía como miembros de los hogares y promueven una convivencia responsable desde la infancia.