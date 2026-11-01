Así será el cerrojo de seguridad en el barrio de Recoleta

A raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina y su estadía en la Ciudad de Buenos Aires se pondrá en marcha un masivo operativo de seguridad y logística que alterará la rutina habitual del barrio de Recoleta durante cinco días.

El despliegue, coordinado entre el gobierno nacional y el Ejecutivo porteño, afectará de manera directa a la Nunciatura Apostólica –ubicada en avenida Alvear al 1900– y sus inmediaciones, implementando una zona de exclusión vehicular y rigurosos controles de acceso para peatones, residentes y personal que se desempeñe en el área delimitada.

El perímetro de restricción total comenzará a regir desde el mediodía del sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta la tarde del miércoles 11. El polígono afectado comprenderá el área delimitada por las avenidas Alvear, Cerrito, Del Libertador y Callao, sumado a un cerrojo de 100 metros sobre las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Para cruzar los controles policiales, solo habrá dos puntos habilitados de ingreso y egreso: las intersecciones de la avenida Alvear con Callao y de Alvear con la calle Libertad.

Para acceder a sus domicilios, los vecinos deberán presentar obligatoriamente su DNI con el domicilio actualizado. En caso de no contar con la dirección en el documento, así como para aquellos empleados de la zona, comerciantes o visitas, la Ciudad habilitó un formulario con carácter de declaración jurada en su sitio web oficial que deberá completarse previamente: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web.

De igual modo, los huéspedes de los hoteles del perímetro tendrán que acreditar su reserva para que las fuerzas de seguridad les permita el paso.

Estacionamientos en la calle. La convivencia con los vehículos particulares también sufrirá cambios drásticos. Los frentistas tendrán tiempo hasta el mediodía del sábado 7 para retirar sus autos de la zona restringida. Como alternativa, el Ejecutivo comunal habilitó el estacionamiento a 45 grados sobre la mano derecha de la Avenida Callao (entre Vicente López y Del Libertador) y sobre Avenida del Libertador sentido a Retiro (entre Libertad y Callao). Aquellos automóviles que no se retiren a tiempo serán acarreados hacia el predio de la Facultad de Derecho sin costo

alguno.

El esquema de emergencia del barrio también incluirá la reubicación de los contenedores de basura y modificaciones temporales en los recorridos de las líneas de colectivos que transitan por la zona, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la agenda papal y resguardar la seguridad del Sumo Pontífice durante su estadía en la Ciudad de Buenos Aires.