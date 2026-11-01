Alerta en Ezeiza: 15 turistas extranjeros llegaron con síntomas de intoxicación tras desembarcar de un crucero en Ushuaia

Un operativo sanitario se desplegó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que al menos 15 turistas extranjeros arribaran con síntomas de intoxicación en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas provenientes de Ushuaia. Los pasajeros habían participado de un viaje en crucero que tuvo como punto de desembarco la capital de Tierra del Fuego.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado y motivó la intervención del personal de Sanidad en la terminal aérea. El procedimiento comenzó alrededor de las 20.30 y se extendió hasta las 2 de la madrugada de este domingo, cuando finalizaron las tareas de asistencia a los afectados.

Al llegar a Ezeiza, los turistas presentaban síntomas compatibles con un cuadro de intoxicación, por lo que recibieron atención médica e hidratación. De acuerdo con la información difundida, ocho de ellos necesitaron medicación, aunque ninguno requirió ser trasladado a un centro de salud. Entre los pasajeros afectados había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega. Todos permanecieron fuera de peligro y no se reportaron derivaciones hospitalarias como consecuencia del episodio.

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Investigan si la intoxicación se produjo durante el viaje en crucero

Una de las principales hipótesis apunta a una posible intoxicación alimentaria durante la travesía marítima. Según los testimonios de los propios pasajeros, durante el recorrido les entregaron viandas que contenían atún y pollo.

Por ese motivo, los alimentos quedaron bajo sospecha como un posible origen de los cuadros que presentaron los turistas. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó qué producto pudo haber provocado los síntomas ni se determinó dónde se produjo la intoxicación.

Las averiguaciones también buscan establecer en cuál de las embarcaciones viajaban los afectados. Según la información difundida, en los últimos días habían arribado al puerto de Ushuaia dos cruceros: uno de origen noruego y otro chileno.

El episodio se conoció en medio de las dificultades operativas que atraviesa el puerto de Ushuaia y de las advertencias que realizaron distintas cámaras empresariales de Tierra del Fuego sobre el desarrollo de la temporada de cruceros.

Hace algunos días, representantes de los sectores turístico, comercial y hotelero manifestaron su preocupación por los cortes registrados en los accesos al puerto durante el último fin de semana.

A través de un comunicado, las entidades señalaron que las interrupciones provocaron inconvenientes operativos y cuestionaron la falta de un plan de contingencia para afrontar este tipo de situaciones.

Además, advirtieron sobre la posibilidad de que las compañías navieras decidan modificar sus recorridos si no se garantiza la previsibilidad necesaria para operar "De persistir la falta de previsibilidad operativa, el Puerto de Ushuaia corre el riesgo de perder recaladas y comprometer su posicionamiento internacional", expresaron.

También alertaron que una eventual modificación de las rutas podría afectar la actividad económica vinculada al turismo y al movimiento de cruceros en la ciudad.

CS/HB