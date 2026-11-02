Tres senadores de la oposición con la mejor imagen positiva

Por Julio César Rodríguez (Desde Santiago del Estero)



La firma CB Consultora, elaboró un ranking de los senadores con mejor imagen positiva; la medición es de octubre y el resultado sorprende: los tres primeros lugares los ocupan legisladores de la oposición. Paradójicamente, CB Consultora fue una de las empresas que vaticinó el triunfo de La Libertad Avanza en la segunda vuelta.

Los tres senadores nacionales con mejor diferencial de imagen (positiva menos negativa) son: Guillermo Andrada, de Catamarca, con un diferencial de -2,0%; el catamarqueño integra el bloque Convicción Federal. Ingresó originalmente por la alianza Frente de Todos en 2021 (tiene mandato hasta 2027) y es miembro del Partido Justicialista.

Ranking de imagen positiva senadores nacionales | Crédito: CB consulturos

En segundo lugar se ubica Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero, con -2,2%; el santiagueño (tiene mandato hasta 2031), líder del Frente Cívico (que aglutina a peronistas y radicales), es el hombre fuerte de la política en Santiago del Estero y es uno de los mencionados como presidenciables para 2027.

Mientras tanto, completa el podio Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes, con -3,1%. “Camau”, es un ex-regatista que integra el espacio político Provincias Unidas, ingresó en el 2021 y tiene mandato hasta el 2027.

Los tres peores

En el otro extremo del ranking, elaborado por CB Consultora, los senadores con peor diferencial de imagen son Jorge Capitanich, de Chaco, con -29,5%; seguido por Patricia Bullrich de CABA, con -28,7%; y José Mayans de Formosa, con -28,4%.

CB Consultora se presenta como una firma líder en investigación de opinión pública y pronóstico electoral.

Quién más subió

Según el estudio, en cuanto a la evolución respecto de la medición anterior, la senadora que más creció en su diferencial fue Beatriz Ávila, de Tucumán, con una suba de +6,2 puntos porcentuales.