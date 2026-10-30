Semana del Patrimonio: Perfil estará presente en el evento con su histórico fragmento del Muro de Berlín

La Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires tendrá su tercera edición, con actividades gratuitas en distintos espacios culturales. En esta propuesta, que busca acercar a los vecinos a la historia y la identidad porteña, también estará presente Editorial Perfil, que conserva en su edificio de Barracas un fragmento del Muro de Berlín, uno de los símbolos más reconocidos de la Guerra Fría.

La iniciativa reunirá a instituciones culturales públicas y privadas con una programación que incluye conferencias, charlas, talleres, recorridos especiales y visitas técnico-profesionales. Las propuestas permitirán conocer edificios históricos, museos, bibliotecas y sitios arqueológicos, además de acceder a espacios de trabajo de especialistas y sectores patrimoniales que habitualmente permanecen cerrados al público. Una de las novedades de esta edición será una jornada dedicada por primera vez a la restauración.

Una semana para conocer el patrimonio de Buenos Aires

La Semana del Patrimonio se desarrollará entre el lunes 2 y el domingo 8 de noviembre, con actividades destinadas tanto a chicos como a adultos. Para participar del evento es necesario armar el propio recorrido y agendar las actividades con cupo para inscribirte y asegurar lugar en la página oficial del Gobierno de la Ciudad (accede haciendo click acá).

La apertura oficial está prevista para el lunes 2 de noviembre a las 12 hs, en el Palacio Ceci, en Villa Devoto. El encuentro será por invitación y requerirá confirmación de asistencia previa por correo electrónico. Allí se realizarán muestras de la Escuela Taller de Patrimonio, conferencias sobre el uso de la tecnología en restauración y charlas sobre la historia de la familia Ceci y los artistas que participaron en la construcción del palacio.

Armá tu propia recorrido y agendate las actividades con cupo para inscribirte y asegurar tu lugar.

Entre las propuestas se destacan las visitas a los sitios arqueológicos Escobar-Herrera-Blaquier y Barraca Peña. En este último se presentarán avances de la recuperación de la Lanera y el Almacén El Triunfo, además de objetos recuperados del pecio Zen City, una embarcación del siglo XVII hallada en Puerto Madero.

La programación también incluirá recorridos por las reservas y los archivos de los museos Benito Quinquela Martín, Perlotti, Sívori y Moderno. El Museo Casa Carlos Gardel abrirá la Biblioteca Alfredo Le Pera para dar a conocer su catálogo, mientras que otras instituciones ofrecerán actividades vinculadas con la educación, la arquitectura, las artes y la historia de los espacios porteños.

Otra de las novedades será la realización, el 5 de noviembre, de una jornada dedicada a la restauración, con actividades relacionadas con las técnicas y los oficios que permiten conservar los bienes culturales. La programación incluirá, además, propuestas como la Jornada Gaudí en la Casa de la Cultura, clases de restauración de libros en la librería Atelier de Livre y recorridos por la Casa de los Ezeyza, que permitirá conocer sus 150 años de historia.

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la iniciativa apunta a acercar el patrimonio a la comunidad y promover su conservación.

Perfil y la historia del Muro de Berlín en Buenos Aires

El Muro de Berlín comenzó a levantarse el 13 de agosto de 1961 y se convirtió en una representación concreta de la división de Alemania durante la Guerra Fría. Durante 28 años, separó a los habitantes de Berlín Oriental y Berlín Occidental, dificultó los desplazamientos y dejó una marca profunda en la historia europea.

La barrera cayó el 9 de noviembre de 1989, después de décadas de separación. Sus fragmentos se dispersaron por distintos países y hoy funcionan como testimonios materiales de una etapa atravesada por la división política, las restricciones a la libertad y los intentos de escapar hacia Occidente.

En la Argentina, Editorial Perfil conserva en su edificio de Barracas uno de los tramos más extensos y mejor preservados del muro fuera de Alemania. La iniciativa de traerlo al país fue de Jorge Fontevecchia, quien vinculó su llegada con la importancia histórica de la caída de la barrera y su relación con la libertad de expresión.

Un fragmento de la historia que llegó desde Alemania

La decisión de trasladar una parte del muro surgió en 1989, cuando la editorial se preparaba para lanzar la revista Noticias. Fontevecchia consideró que la caída de aquella estructura era un acontecimiento de relevancia para la libertad de expresión y se comunicó con el embajador de Alemania Oriental para consultar si era posible conseguir un fragmento.

La respuesta fue que no se estaban entregando partes del muro, aunque podía hacerse una excepción a cambio de construir una escuela en Alemania. El traslado hasta Buenos Aires implicó, además, costos superiores a los previstos inicialmente.

El fragmento que conserva Perfil permite acercarse a una historia que excede las fronteras alemanas. Su presencia en Barracas recuerda el impacto de la división de Berlín y la dimensión internacional de un acontecimiento que, en noviembre de 1989, se convirtió en un símbolo de cambio político.