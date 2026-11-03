Qué toma Jennifer Aniston por la mañana y cómo es su rutina de bienestar a los 57 años

Antes de entrenar, Jennifer Aniston prepara una bebida con colostro bovino, agua y jugo de limón. La actriz, que hoy tiene 57 años, describió ese hábito en una entrevista con People contó que modifica la preparación cuando bajan las temperaturas.

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"Tomo colostro ARMRA apenas me levanto, con agua a temperatura ambiente y el jugo de un limón entero", explicó la protagonista de Friends. Según relató, suele tomar la mezcla antes de comenzar su sesión de ejercicio.

Qué le agrega Jennifer Aniston a su bebida en invierno

Cuando bajan las temperaturas, Aniston deja reposar alrededor de una cucharadita de jengibre en la preparación y después le añade un poco de miel de Manuka. “Es deliciosa servida caliente”, dijo sobre esa versión de la bebida.

Jennifer Aniston

En la misma entrevista, la actriz dijo que el jengibre “es bueno para la digestión y el sistema inmunológico”. La afirmación se refería al jengibre, uno de los ingredientes que incorpora en los meses fríos.

Qué es el colostro bovino y qué se sabe sobre sus efectos

El colostro bovino es la primera secreción láctea que produce la vaca después de parir. Contiene proteínas y anticuerpos, entre otros componentes, y se comercializa como suplemento alimentario.

Jennifer Aniston toma una mezcla de agua, limón y colostro bovino antes de entrenar. En los meses fríos, le agrega jengibre y miel de Manuka.

Una revisión sistemática de 22 ensayos clínicos, con 1.427 participantes, encontró resultados dispares sobre sus efectos en afecciones gastrointestinales. Varios ensayos registraron episodios de diarrea menos frecuentes, aunque la mayoría de los estudios que midieron su duración no detectó cambios. Los resultados sobre el dolor abdominal también fueron variables.

Otra revisión, centrada en deportistas y personas físicamente activas, reunió diez ensayos con 239 participantes. En ese grupo, el suplemento mostró efectos escasos o nulos sobre varios indicadores inmunológicos, entre ellos los niveles de ciertos anticuerpos. Esos trabajos evaluaron la suplementación con colostro bovino y sus resultados se limitan a las poblaciones y las condiciones estudiadas.

Cómo entrena Jennifer Aniston a los 57 años

Aniston tambien explicó que su forma de entrenar cambió con el tiempo. Durante años priorizó el cardio y evitó las pesas. Hoy le da más lugar al trabajo de fuerza y a los movimientos funcionales, con la idea de conservar la movilidad y la autonomía a medida que envejece.

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Para trabajar la fuerza practica Pvolve, un método que combina movimientos funcionales con accesorios de resistencia. Aniston, socia e inversora de la marca desde 2023, lo describió como “un gran entrenamiento”.

Jennifer Aniston

Cuando le preguntaron cómo sería su día ideal de cuidado personal, dijo que después de una clase elegiría una sesión de sauna y una inmersión en agua fría. “A mí me encanta. Se siente genial”, dijo sobre el baño frío. También contó que aprendió técnicas de respiración para sobrellevar el impacto inicial.

“Después te sentís como otra persona”, agregó sobre la sensación al salir del agua. En ese día ideal también incluiría un buen almuerzo, tratamientos de spa y tiempo con sus amigas.

En una entrevista con Glamour, la actriz vinculó su manera de vivir el paso de los años con la relación que tiene con su cuerpo. “Tengo una fuente inagotable de optimismo y positividad. Llamalo juventud, si querés”, dijo.

LV / ds