Última jugada para que siga en pie la causa $Libra: dos querellantes apelaron la absolución de Javier y Karina Milei

Uno de los inversores afectados en la causa $Libra, Juan Patricio Marchetto, apeló la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó el viernes al presidente Javier Milei, a la secretaria general Karina Milei y otros nueve imputados. En el escrito presentado este lunes, denuncia que el fallo tiene “contradicciones entre sus premisas y conclusiones, confunde insuficiencia probatoria con atipicidad, efectúa una valoración fragmentaria de los elementos reunidos y omite justificar adecuadamente por qué las medidas investigativas pendientes carecerían de aptitud para modificar el resultado alcanzado”.



Este martes apeló también el inversor Martín Romeo, en su propio derecho y como apoderado de Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y de Lapchenko Vladislav Andreevich. El abogado es Nicolás Oszust. Pidieron la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano.

La presentación de Marchetto

La presentación, que ya está en el juzgado de Martínez de Giorgi, tiene el patrocinio de los abogados Nicolás Gastón Rechanik y el diputado Juan Grabois. Además de los hermanos Milei, Martínez de Giorgi sobreseyó el viernes último al empresario Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum 2024; a Manuel Terrones Godoy; a Sergio Daniel Morales, exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores; al estadounidense Hayden Mark Davis; a Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh; a María Alicia Rafaele; a María Pia Novelli; y a Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, señalados como los "cueveros" que recibieron el dinero de Davis.

Una de las querellas en la causa $LIBRA consideró a la operación como una “estafa monumental”

En diálogo con PERFIL, el especialista en criptomonedas Fernando Molina subrayó que le parece “al menos curioso que no se haya llamado a indagatoria a ninguno de los imputados con la cantidad de pruebas que había entre documentos que se tomaron del celular de Novelli y su contraparte en la Blockchain”. “Había facturas de pagos entre la empresa de Novelli y Hayden Davis y se veían esos pagos en la blockchain”, enfatizó Molina.

En un mensaje en X el viernes por la noche, Molina había señalado que “en agosto 2025, la Fiscalía argentina freezó (sic) 323 mil USDT atribuidos a Novelli y Terrones Godoy. A pesar de que se ordenó eliminar la restricción hace más de un año, ese dinero sigue congelado, pero a nadie le importa. Así concluye la investigación del caso $Libra, el evento cripto de mayor repercusión en la Argentina: con dinero sobre la mesa y sin ningún indagado”.

La apelación recuerda que si bien el juez Martínez de Giorgi apartó a las querellas y la Sala I de la Cámara Federal confirmó dicha decisión, hay una serie de recursos pendientes de resolución en la Sala II de la Cámara de Casación, integrada por Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar. Hasta el momento no hay acuerdo entre los camaristas sobre el criterio a adoptar.

Las llamadas telefónicas y el allanamiento a la caja de seguridad

La presentación advierte que la extracción forense del teléfono de Mauricio Novelli permitió reconstruir una serie de comunicaciones mantenidas con el presidente Javier Milei durante los minutos inmediatamente anteriores y posteriores a la publicación presidencial, a las 19:01:22 del 14 de febrero de 2025. Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38, 18:58:02 y 19:03:07, y recibió una comunicación proveniente del primer mandatario a las 18:56:22.

Según la investigación, el “pool de liquidez” había sido creado alrededor de las 18:40 y a las 19:01:00 —22 segundos antes de la publicación presidencial— tras lo cual se produjo una “concentración extraordinaria de operaciones”: 74 billeteras realizaron 87 transacciones por aproximadamente USD 13,5 millones.

El inversor afectado también destaca que en el celular de Novelli se encontró una anotación con el título “Pago Javier kari”, del 1 de noviembre de 2024 a las 21:24.Vía libre para el juicio en ausencia en la causa AMIA



Vía libre para el juicio en ausencia en la causa AMIA



Por otro lado, los abogados Rechanik y Grabois destacan la demora en los allanamientos a las cajas de seguridad de la familia de Novelli: Mauricio abrió una caja de seguridad el 4 de febrero de 2025 y la vaciaron el 17 de ese mes pero el allanamiento se hizo recién el 8 de mayo de 2025 y se encontró “completamente vacía”. “La resolución pondera el resultado negativo de esa medida como un elemento que impide corroborar la hipótesis investigada, cuando ese resultado es plenamente compatible con la demora en producirla”, advierte la presentación de 40 carillas a la que tuvo acceso PERFIL.

Medidas pendientes

Rechanik y Grabois cuestionan que el fiscal Eduardo Taiano, que tuvo delegada la causa, no mencionó en su dictamen que “existían una gran cantidad de medidas pendientes (ordenadas por el mismo representante del MPF)” como por ejemplo la ampliación de la pericia de los teléfonos celulares solicitada a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica respecto de Orlando Mellino y Camilo Rodriguez Blanco solicitada en noviembre del año pasado.

En esa misma línea, el inversor afectado advierte que nunca se citó a declarar a Marcelo Aranda, quien participó del viaje con Hayden Davis a Neuquén en avión privado en octubre del 2024; tampoco se citó a su hermano, Leandro Aranda, que estuvo en el mismo vuelo; a la abogada Yanina Nicoletti, la primera abogada de Davis en la Argentina. Tampoco la Justicia convocó a Ariel Parkinson, coorganizador junto a Novelli y Terrones Godoy del evento “Tech Forum” ni a Arturo Osete Herraiz, de nacionalidad española y principal asistente de Hayden Davis, quien habría realizado todas las gestiones y ofició de traductor en todas las reuniones que Davis tuvo en la Argentina.

La presentación menciona que el fiscal citó a prestar declaración testimonial a la periodista Natalia Volosin para el 17 de marzo de 2026, que luego dejó sin efecto, pero no citó a ninguna de las personas con información directa sobre los hechos que fueron propuestas por esta querella.

Este martes, dos ONG que intervienen como amicus curiae le pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que intervenga y apele los sobreseimientos dictados "de forma prematura" por el juez Martínez De Giorgi, y cuestionaron al fiscal Taiano por no haber citado a indagatoria a Milei.





ML