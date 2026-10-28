Tensión en el Gobierno tras el escape de Bolsonaro a EE.UU.: Bullrich se desmarcó de Milei y siguen las dudas sobre el rol de Santiago Caputo

Evasivas. Silencio. Un breve comunicado de Migraciones. Un tuit de Patricia Bullrich en soledad. Con esas pautas se manejó la Casa Rosada en las últimas horas luego de colaborar activamente para que el excandidato presidencial de Brasil Flavio Bolsonaro escape de su país vía Puerto Iguazú, Misiones, rumbo a Estados Unidos. Una situación que dejó golpeado al Gobierno, que en un comienzo negó cualquier contacto con el dirigente brasileño, y con interrogantes sobre el rol del asesor presidencial, Santiago Caputo. En el medio, la jefa libertaria en el Senado reconoció implícitamente a Lula da Silva y se distanció aún más de Javier Milei.

A lo largo de la mañana, corrió con fuerza la versión de que el consultor viajó a la provincia del norte para ver al expostulante, que despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú en un avión Gulfstream G400 junto a su familia. Pero su entorno, ante las consultas de PERFIL, cerró filas y no ofreció detalles de los movimientos de Caputo. Cerca del mediodía, el asesor usó su cuenta de X para, de alguna manera, rechazar lo que circuló: “No contentos con haber dicho infinitas idioteces ayer veo que se disponen a decir infinitas idioteces hoy”.

La Dirección de Migraciones, que depende de la jefatura de Gabinete de Diego Santilli, dejó bien en claro que no hubo delito ya que Bolsonaro no tiene orden de captura. Aunque por lo bajo, funcionarios solo admitieron ciertas desprolijidades por haber hecho el trámite de migración arriba de la aeronave y no en el aeropuerto, como suele ser la norma.

Milei, en su discurso en Catamarca.

Paralelamente, se abre un nuevo conflicto diplomático con el gobierno de Lula da Silva ya que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre De Moraes, rechazó el lunes la chance de que el senador viaje al exterior, con un detalle no menor: ordenó retirarle el pasaporte brasileño. Por el momento, no hubo comunicado de la embajada de Brasil pero sí mensajes de la oposición en relación a la tarea del Canciller, Pablo Quirno.

El diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas), contó que pidió la interpelación del funcionario. “Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil. Entró a la Argentina por Misiones y esa misma noche despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse. La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos”, explicó. Fue el primer legislador que se expresó sobre el escape. Una problemática que, en un primer momento y ante rumores de todo tipo, el oficialismo negó de manera enfática, tal como reflejó el vocero presidencial Adrián Ravier el martes en su conferencia de prensa.

Flávio Bolsonaro ya llegó a Miami, luego de que el Gobierno confirmó que había despegado de Argentina

En ese contexto, Bullrich publicó este miércoles al borde de las 13 un tuit incendiario para el Gobierno. No solo se diferenció del silencio de Milei sobre Lula, sino que además se involucró en lo que pasó con Bolsonaro.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", planteó la jefa de LLA en la Cámara alta. Y continuó: "Sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia".

PERFIL había recogido desde el entorno de Bullrich de que la senadora tomó nota de una operación coordinada entre la SIDE y Estados Unidos para que Bolsonaro pueda pisar suelo norteamericano sin problemas. Se trata de una referencia directa al área de Inteligencia cuyo control pasa por el asesor presidencial Caputo.

Del Gobierno hasta ahora solo se conoció el breve comunicado de Migraciones, que en plena madrugada de este miércoles reveló: “La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.

Esta mañana, Javier Milei reapareció en un acto en Catamarca para inaugurar plantas de litio. La puesta en escena oficial fue un discurso breve y protocolar: el mandatario no habló de Brasil ni de Bolsonaro.