Sur Finanzas: allanaron dos bancos y detectaron transferencias millonarias a una firma investigada por juego ilegal

La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó nuevos capítulos. La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó este lunes las sedes del Banco Industrial (BIND) y el Banco Hipotecario, en el microcentro porteño, para obtener documentación sobre el respaldo financiero que ambas entidades le habrían brindado a la empresa de Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y se realizaron en la sede del Banco Industrial, ubicada sobre la avenida Santa Fe al 800, y en la sucursal del Hipotecario de Reconquista al 100. El objetivo fue reconstruir la participación de las entidades bancarias en las operaciones de Sur Finanzas y determinar qué tipo de vínculos financieros mantuvieron con Vallejo.

El nombre de Andrés Meta, dueño del Banco Industrial, aparece entre los involucrados en la trama financiera. Según información publicada por Clarín, esa entidad funcionaba como soporte financiero de Sur Finanzas y cerró su cuenta en la empresa de Vallejo a principios de diciembre del año pasado, luego de una alerta por operaciones sospechosas.

Los allanamientos se inscriben en la causa que investiga a Vallejo por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, un expediente que también analiza los contratos de sponsoreo y financiamiento que Sur Finanzas firmó con distintos clubes del fútbol argentino. En ese marco, ya fueron allanados 18 clubes y la propia AFA.

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Las transferencias millonarias a una firma investigada por juego ilegal

En paralelo, una investigación publicada por La Nación reveló que Vallejo transfirió $2.160 millones a Pagos Dica el mismo día en que la Justicia allanó las oficinas centrales de Sur Finanzas, el 1 de diciembre de 2025. Los movimientos se realizaron desde una cuenta de Sur Finanzas PSP, la billetera virtual desarrollada por el financista.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, las transferencias hacia esa empresa alcanzaron los $14.898 millones entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre. Pagos Dica aparece mencionada en otro expediente judicial que investiga una presunta estructura de apuestas online ilegales en la provincia de Buenos Aires.

La conexión surgió a partir de los movimientos de una mujer de 22 años que presuntamente trabajaba como "cajera" de un casino clandestino. Según la investigación, entre enero y mayo de 2024 recibió 2.147 transferencias y realizó 195 operaciones salientes. De estas últimas, 42 tuvieron como destinataria a Pagos Dica.

La firma se presenta como una empresa dedicada a servicios de cobranzas y liquidación de transferencias electrónicas. Sin embargo, los investigadores encontraron dificultades para corroborar sus domicilios y su situación registral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La documentación judicial también describe otras operaciones atribuidas a Vallejo y su entorno, entre ellas el traspaso de una Ferrari California negra a una jubilada sin ingresos acordes con el valor del vehículo. Para los investigadores, esos movimientos podrían haber tenido como finalidad ocultar bienes y dinero y evitar que quedaran alcanzados por las medidas cautelares dispuestas en el expediente.

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La detención de Ariel Vallejo y el vínculo con Chiqui Tapia

Vallejo permanece detenido por orden del juez Rodríguez Ponte, quien consideró que existía riesgo de fuga luego de que el financista incumpliera las condiciones impuestas para continuar en libertad. Entre ellas, debía presentarse periódicamente ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y entregar una serie de vehículos embargados.

El magistrado rechazó el pedido de excarcelación y la solicitud de prisión domiciliaria. Además, citó a indagatoria a otras 21 personas y a 17 sociedades vinculadas con la estructura investigada.

El vínculo de Vallejo con el fútbol argentino y con Tapia forma parte de los antecedentes centrales del expediente. En 2023, el financista había reconocido públicamente su relación con el titular de la AFA: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".

MSS