Star Wars: las reacciones al polémico posteo fascista de Elon Musk

Esto es lo que nos robaron”. Con esa frase, Elon Musk compartió el 1 de noviembre una imagen que transforma una tragedia de Star Wars en una fantasía de poder familiar. Anakin Skywalker aparece sentado en un trono, junto a Padmé Amidala y sus hijos, Luke y Leia. Detrás hay guardias imperiales de rojo y soldados de armadura blanca. No es una escena de las películas: imagina a la familia unida al frente del Imperio.

