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Star Wars: las reacciones al polémico posteo fascista de Elon Musk

Una imagen de los Skywalker como dinastía imperial desató críticas y burlas. Qué muestra el montaje y por qué invierte el sentido político de la saga.

Star Wars: las reacciones al polémico posteo fascista de Elon Musk
Elon Musk
Hoy 18:18

Esto es lo que nos robaron”. Con esa frase, Elon Musk compartió el 1 de noviembre una imagen que transforma una tragedia de Star Wars en una fantasía de poder familiar. Anakin Skywalker aparece sentado en un trono, junto a Padmé Amidala y sus hijos, Luke y Leia. Detrás hay guardias imperiales de rojo y soldados de armadura blanca. No es una escena de las películas: imagina a la familia unida al frente del Imperio.

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