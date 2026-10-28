Sin mencionar a Brasil, Milei inauguró plantas de litio en Catamarca y le pegó al gobernador de La Rioja: “Volvió a emitir papelitos de colores”

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto en Catamarca, en una actividad que combinó el respaldo oficial a las inversiones mineras con una nueva defensa del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se desarrolló en el salar del Hombre Muerto, en el departamento de Antofagasta de la Sierra, donde la compañía lleva adelante la expansión del Proyecto Fénix, una de las operaciones de litio con mayor trayectoria del país.

Sobre el escenario, el Presidente defendió el desarrollo de la minería como una herramienta para ampliar la actividad económica fuera de los principales centros urbanos. "La minería transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas", sostuvo.

Afirmó que, cuando la actividad se articula con el sector privado, "los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto". Y preparado: "Este es el verdadero federalismo y la inclusión".

Milei estuvo acompañada por su hermana, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los mandatarios peronistas que mantiene diálogo con la Casa Rosada.

Noticia en desarrollo...