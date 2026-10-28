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Sin hablar de Bolsonaro y su salida desde Argentina, Lamelas posó vestido de vaquero en La Rural

El embajador de Estados Unidos evitó responder las preguntas sobre el excandidato presidencial brasileño. Las fotos del rodeo en La Rural muestran los looks de los invitados y las figuras políticas, empresariales y diplomáticas que participaron de la jornada.

Sin hablar de Bolsonaro y su salida desde Argentina, Lamelas posó vestido de vaquero en La Rural
Peter Lamelas | Pablo Cuarterolo
28-10-2026 | 20:02

El embajador de Estados Unidos en Argentina Peter Lamelas apareció en La Rural vestido de vaquero para celebrar la cultura del "Lejano Oeste" en un Rodeo celebrado este miércoles en el predio de La Rural. Allí fue consultado por la prensa acerca del excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, que escapó a su país a través de Argentina con la colaboración de Javier Milei y Donald Trump. Pero el funcionario republicano se alejó de la prensa y evitó opinar sobre el escándalo internacional.

El evento reunió a referentes del mundo empresarial, político y diplomático. Entre los presentes estuvieron Eduardo Elsztain, José Luis Manzano, Lilia Lemoine y Gustavo Weiss, además de embajadores y otros invitados.

La celebración formó parte de las actividades impulsadas por la Embajada de Estados Unidos por los 250 años de la independencia del país, con una puesta en escena que reivindicó la cultura del Lejano Oeste, una estética asociada también a la imagen pública de Donald Trump.

Las mejores fotos del rodeo en La Rural

Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
Rodeo organizado por la Embajada de USA, en La Rural
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