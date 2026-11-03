El 4 de noviembre Rusia celebra una festividad relativamente nueva (establecida en 2004) pero de gran importancia: el Día de la Unidad Popular. Esta celebración evoca los acontecimientos del siglo XVII, cuando nuestro país atravesó uno de los periodos más difíciles de su historia: el Período Tumultuoso. El colapso de la dinastía gobernante que desencadenó conflictos civiles sumado a desafíos externos amenazó con la pérdida de la soberanía y la estatalidad.

En 1612 representantes de diversas clases sociales y regiones encontraron la fuerza para unirse en torno a un objetivo común: defender la Patria de los invasores polaco-lituanos, superar el cisma y restaurar el orden y la independencia.

La milicia liderada por el comerciante de la ciudad de Nizhni Nóvgorod Kuzma Minin y el príncipe Dmitry Pozharsky liberó Moscú, poniendo fin al Período Tumultuoso y abriendo un nuevo capítulo en la historia rusa.

La relevancia de esta festividad es hoy mayor que nunca. Han transcurrido más de 400 años, pero los desafíos que enfrenta Rusia siguen siendo los mismos: siglo tras siglo, los rusos tienen que defender – a menudo con las armas en la mano– la libertad, la soberanía y el derecho a su cultura, fe e idioma. Como antes, esto debe hacerse literalmente "en equipo", basado en la solidaridad y la consolidación nacional. Las diferencias étnicas y religiosas no nos dividen; al contrario, nos fortalecen.

La interpenetración de tradiciones y costumbres, la simbiosis cultural, han forjado una civilización única. Hoy, más de 190 grupos étnicos, que hablan 155 idiomas, viven en nuestro país. Más de 60 confesiones religiosas diferentes están representadas, incluidas las cuatro principales: cristianismo, islam, budismo y judaísmo.

Por decreto del Presidente Vladimir Putin 2026 fue declarado el Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia. De este modo, el tema central de la festividad ha recibido una interpretación moderna y se ha integrado en una política a largo plazo destinada a garantizar la paz y la armonía entre las sociedades.

La idea de cultivar relaciones de respeto mutuo, preservando la diversidad, se refleja también en los contactos entre Rusia y Argentina, geográficamente distantes pero espiritualmente cercanas.

Durante más de 140 años, nuestros pueblos han mantenido el interés mutuo, demostrando que las diferencias no impiden el entendimiento. Diferentes generaciones de emigrantes rusos se han integrado a la sociedad local, contribuyendo a su desarrollo y manteniendo un vínculo con sus raíces históricas.

En los últimos 20 años, esta festividad ha adquirido un significado especial para nuestro país y se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional. El mundo ha cambiado mucho desde entonces, pero comprendemos que solo podemos superar los desafíos externos e internos que enfrentamos hoy, como lo hicimos hace cuatro siglos, trabajando juntos.

En momentos críticos, cualquier desacuerdo se deja de lado en aras de proteger nuestros intereses comunes. Esta unidad, unida al coraje, el patriotismo y una singular esencia espiritual, garantiza la estabilidad y la continuidad del camino especial de Rusia.