Se oficializó la designación del nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología: quién es y cuál es su experiencia profesional

A través del Decreto 1315/2026, publicado en el Boletín Oficial, se oficializó al nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, quien reemplazará a César Óscar Lencina.

El texto especifica que se designa con “carácter ‘ad honorem’, a partir del 30 de octubre de 2026, al doctor Ricardo Fernando CRESPO en el cargo de Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la VICEJEFATURA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.

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De acuerdo a información que brindó el Gobierno y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas (NA), Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam.

Además, trabaja como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), integra la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

César Oscar Lencina

La salida de César Óscar Lencina

César Lencina presentó formalmente su renuncia indeclinable a partir del día 29 de octubre a través de una nota oficial dirigida a la titular del área, con copia directa al Jefe de Gabinete, denunciando, al mismo tiempo, supuestos maltratos.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en su planteo, Lencina habló de “las dificultades persistentes” para realizar sus funciones por “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”. También denunció “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”.

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El exsubsecretario indicó que estas conductas “no condicen en absoluto” con su forma de conducir organizaciones ni con su trayectoria profesional liderando equipos, y, por ese motivo, prefirió dar “un paso al costado”.