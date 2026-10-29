Diego Santilli va al Senado para defender al Gobierno y crece la tensión por Bolsonaro

El Senado va a votar este jueves, en la sesión que empieza a las 14, un proyecto de resolución para convocar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a dar su informe de gestión el miércoles 18 de noviembre. Lo impulsa el bloque justicialista que conduce José Mayans. Como no tiene dictamen de comisión, se va a tratar sobre tablas y necesita dos tercios de los votos. Según fuentes del Congreso, en la reunión de Labor Parlamentaria casi todos los bloques se comprometieron a acompañarlo.

El caso de Flávio Bolsonaro le sumó presión a la convocatoria. El senador brasileño, al que la Justicia de su país investiga por presunto lavado de dinero vinculado a las apuestas y que tenía prohibido salir de Brasil, entró a la Argentina el martes a las 22:50 por Misiones con su familia. A las 23:30 despegó en un vuelo privado hacia Guayaquil, en Ecuador, y después siguió viaje a Estados Unidos. La Dirección Nacional de Migraciones primero dijo que no tenía registro de su llegada. En la madrugada del miércoles confirmó que había entrado "con documentación hábil de viaje y sin impedimento legal para el ingreso".

La oposición acusa al Gobierno de haber facilitado la salida. "El gobierno argentino a través de Diego Santilli debe explicar si Bolsonaro usó nuestra frontera", escribió la senadora Juliana Di Tullio.

Flávio Bolsonaro se autoproclamó primero como presidente y luego como líder de Brasil y agradeció a Milei y Trump



En Diputados, el peronismo busca interpelar a Santilli, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller Pablo Quirno. Agustín Rossi presentó un proyecto con 14 preguntas para el jefe de Gabinete, que incluyen el posible rol del asesor presidencial Santiago Caputo, y Pablo Juliano (Provincias Unidas) pidió interpelar a Quirno. Esteban Paulón denunció a Javier Milei, Quirno y Caputo por "encubrimiento agravado". El Gobierno no respondió oficialmente las acusaciones.

Tras difundirse la intención de los legisladores de aprobar una iniciativa para fijar una fecha para que exponga el jefe de Gabinete, el funcionario se comunicó con la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, y acordaron que asista el 25 de noviembre, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Santilli todavía no concurrió a brindar su informe a ninguna de las dos cámaras del Congreso desde que asumió la jefatura de Gabinete, el 30 de junio. Antes de eso, Manuel Adorni brindó su único informe de gestión el 29 de abril pasado, en una jornada marcada por las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra. La Constitución Nacional establece en su artículo 101 que el funcionario debe ir una vez por mes a exponer sobre la marcha del Gobierno Nacional ante cada cámara.

ff