Santilli rompió el silencio del Gobierno sobre Flávio Bolsonaro: "Entró y salió de Argentina porque no había impedimento de Interpol"

El jefe de Gabinete Diego Santilli rompíó este jueves el silencio sobre la huida de Flávio Bolsonaro vía Aregentina, y aseguró que el excandidato presidencial brasileño "pudo entrar y salir de Argentina porque no había impedimento de Interpol".

Agregó: “Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”.

Santilli hizo estas afirmaciones en la previa de su participación en la Ronda de Negocios RIGI, en Rosario, adonde viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde Puerto Iguazú, Santiago Caputo organizó la huída de Flávio Bolsonaro

La declaración se produce horas antes de que el Senado vote este jueves un proyecto de resolución para convocar al jefe de Gabinete a dar su informe de gestión el miércoles18 de noviembre. Lo impulsa el bloque justicialista que conduce José Mayans. Como la convocatoria no tiene dictamen de comisión, se va a tratar sobre tablas y necesita dos tercios de los votos. En la reunión de Labor Parlamentaria casi todos los bloques se comprometieron a acompañarlo.

El caso de Flávio Bolsonaro, que huyó de su país tras perder las elecciones frente a Lula da Silva, le sumó presión a la convocatoria. El senador brasileño, al que la Justicia de su país investiga por presunto lavado de dinero vinculado a las apuestas y que tenía prohibido salir de Brasil, entró a la Argentina el martes a las 22:50 por Misiones con su familia. Cincuenta minutos después despegó en un vuelo privado hacia Guayaquil y siguió viaje a Estados Unidos.

Los Bolsonaro: prisión, exilio y las internas de una dinastía política



La Dirección Nacional de Migraciones primero dijo que no tenía registro de su llegada. Sin embargo, en la madrugada del miércoles confirmó que el candidato derrotado había entrado "con documentación hábil de viaje y sin impedimento legal para el ingreso".

La oposición acusa al Gobierno de haber facilitado la salida. "El gobierno argentino a través de Diego Santilli debe explicar si Bolsonaro usó nuestra frontera", escribió la senadora Juliana Di Tullio. Esta mañana, el jefe de Gabinete al menos rompió el silencio en el que se había mantenido el Gobierno hasta ahora.

LT