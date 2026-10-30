Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología con fuertes críticas internas: denunció "destrato y desconsideración personal"

Una nueva dimisión sacudió este jueves la estructura del Gobierno bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli. El hasta ahora subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Oscar Lencina, presentó formalmente su renuncia indeclinable a partir del 29 de octubre de 2026, mediante una nota oficial dirigida a la titular del área, Adriana Baravalle, con copia directa al jefe de ministros, según pudo saber PERFIL.

La salida del funcionario, designado originalmente a través del Decreto 1056/2026, estuvo lejos de ajustarse a los términos protocolares habituales. En el texto de su presentación, Lencina fundamentó su portazo en "las dificultades persistentes" para ejercer sus funciones debido a la "falta de una comunicación eficiente y soporte institucional", sumado a graves cuestionamientos por "situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo".

Adriana Baravalle

El alejamiento dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología expone una nueva fractura en los equipos técnicos de la administración. En su descargo, el ahora exsubsecretario remarcó que las conductas observadas "no condicen en absoluto" con su manera de conducir organizaciones ni con su trayectoria en el liderazgo de equipos, concluyendo que optaba por dar "un paso al costado" ante la imposibilidad material de sostener la labor cotidiana.

La nota de renuncia de Lencinas. | Crédito: CeDoc

Por el momento, desde el área que comanda el ministro coordinador no existieron réplicas a los fundamentos del ahora ex funcionario que llegó a su cargo el pasado 22 de septiembre en reemplazo de un hombre de confianza de Santilli, José Luis Acevedo. En el oficialismo, cuando lo designaron, resaltaron que se trató de un comodoro de la Fuerza Aérea, con experiencia en trabajo de investigación en la Antártida.

El área tuvo varios cambios a lo largo de este año: en julio de 2026, Santilli había desplazado al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, quien había asumido formalmente en junio de 2024.