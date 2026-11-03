Reino Unido designó un juez clave para enfrentar la demanda de la Argentina por el petróleo en Malvinas

El Gobierno británico nombró al académico Vaughan Lowe como representante ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la demanda planteada por la Argentina tras el inicio de las perforaciones hidrocarburíferas unilaterales en la zona en litigio.

Explotación petrolera del "Sea Lion".

La maniobra diplomática busca neutralizar las medidas cautelares promovidas por el Estado argentino contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion en el norte de las Islas Malvinas. Frente a esta presentación judicial, Londres apostó por un catedrático emérito de la Universidad de Oxford con amplia trayectoria en litigios de derecho internacional de alta complejidad.

El Reino Unido, bajo presión: Escocia, Gales e Irlanda del Norte aceleran sus reclamos de independencia

En su planteo ante el tribunal internacional con sede en Hamburgo, la representación argentina sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales vulnera la legislación sobre zonas en disputa de soberanía. La estrategia de la Cancillería apunta a paralizar todo trabajo de extracción hasta tanto no existan garantías de diálogo bilateral o resoluciones multilaterales sobre el archipiélago.

Por su parte, la defensa británica intentará restringir el alcance del tribunal argumentando que el fuero no posee competencias para expedirse sobre cuestiones de soberanía territorial. Las exposiciones de ambas delegaciones comenzarán en las próximas horas, en lo que promete ser un cruce determinante para el futuro del proyecto de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental.

Los antecedentes y el perfil del académico británico

Vaughan Lowe cuenta con un valioso historial en litigios internacionales respaldado por más de 25 años de experiencia, desempeñándose tanto en el rol de abogado como en el de magistrado.

En su trayectoria como defensor, representa desde 2023 a Sudáfrica en la demanda formulada por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un proceso que continúa abierto y se prevé que se extienda hasta 2029. Asimismo, asumió la representación de Irán en el reclamo impulsado contra Estados Unidos por la vulneración del Tratado de Amistad firmado en 1955, expediente que concluyó con un fallo favorable para la parte iraní en marzo de 2023.

Irán ofrece abrir el estrecho de Ormuz: qué reclama para firmar la paz con Estados Unidos



En el ámbito del continente americano, el jurista intervino en la controversia por la delimitación del límite marítimo entre Chile y Perú, donde patrocinó la posición peruana hasta el dictamen definitivo dictado en enero de 2014.

En su faceta como juez, integró el Tribunal Europeo de Energía Nuclear entre 2006 y 2014 a propuesta del Reino Unido. Su intervención más reciente en el estrado fue en la disputa entre Ucrania y Rusia por los derechos en el mar Negro, el mar de Azov y el estrecho de Kerch, causa donde fue designado por la parte ucraniana y que se cerró en abril de 2026 con una sentencia que determinó la violación por parte de Moscú de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.