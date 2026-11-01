Quirno desmintió presuntos pedidos de Milei al Vaticano y una 'exclusión' de Victoria Villarruel

El canciller Pablo Quirno salió a desmentir este domingo versiones sobre detalles de la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, luego que Infobae señalara presuntas 'diferencias' entre el Gobierno y el Vaticano por las cuestiones de protocolo que rodearán la recepción del Pontífice.

A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó: “FALSO y FALSO”, precisando respecto a la nota de Infobae que “ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno ‘desea cancelar’ la presencia oficial de Victoria Villarruel”.

x Pablo Quirno

El mensaje fue publicado después de que el periodista Román Lejtman firmara una nota titulada “El extraño pedido de Milei que incomodó al Vaticano y la decisión política de León XIV que descolocó a la Casa Rosada”.

En ese artículo se señaló que desde la Cancillería se habría planteado que Javier Milei pudiera subir al avión al momento de la llegada del Papa, saludarlo y descender junto a él por las escalerillas. Según esa información, la propuesta no habría sido aceptada por el Vaticano.

x Pablo Quirno

Quirno negó que hubiera existido un pedido formal para concretar ese procedimiento. También rechazó que el Gobierno tuviera intención de 'cancelar' la participación de Victoria Villarruel en las actividades previstas durante la estadía del Pontífice.

La publicación de Infobae también hacía referencia a la situación de la vicepresidenta, destacando que no había sido convocada a una reunión prevista en el Edificio Libertad. Además, indicó que Villarruel había solicitado una audiencia con León XIV para mantener un encuentro durante su estadía en el país. Tras las aclaraciones, el canciller agregó: “La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos”.

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La recepción de León XIV

La discusión sobre el protocolo de llegada también tuvo como antecedente las declaraciones del secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, quien había anticipado que Milei recibiría al Papa al pie del avión cuando arribara a Buenos Aires.

La diferencia entre ambas versiones está en el alcance del recibimiento: mientras se había anunciado que el Presidente esperaría al Pontífice en la pista, Quirno negó que existiera un pedido para ingresar a la aeronave y descender junto a él.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días, el Papa tendrá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, con encuentros con autoridades, representantes de distintos sectores y celebraciones religiosas.

CS/HB