Quién es Willer Tomaz, el operador y nexo millonario de Flávio Bolsonaro que también se fugó a EE.UU.

Cuatro meses antes de la sorpresiva fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos, el escenario político de Brasil ya había registrado otro escape furtivo: el del abogado Willer Tomaz. Mientras la atención pública internacional se posa sobre el aterrizaje del hijo del exmandatario en Florida, la ruta vía Puerto Iguazú y la logística del viaje, el escape ya había sido ensayado en agosto por este personaje del universo bolsonarista, señalado como el operador más importante de la derecha brasileña.

La prensa brasileña lo encontró en las calles de Miami. Los periodistas se acercaron y le consultaron sobre la fecha de su regreso para enfrentar los expedientes en su país. Tomaz exhibió una leve sonrisa y respondió de forma tajante: “Eso no es de su incumbencia”.

Para comprender la ingeniería que facilitó la salida de Bolsonaro y el abogado es necesario analizar la figura de Tomaz, un actor poco conocido en Argentina pero central en el subsuelo del poder de Brasilia. Su recorrido comenzó en la periferia de la capital brasileña, en la ciudad satélite de Taguatinga, donde se desempeñaba como técnico en reparación de computadoras.

Willer Tomaz protagonizó su propia fuga en agosto de 2026, acorralado por un fraude de 1.200 millones de dólares al sistema jubilatorio brasileño.

En menos de una década, tras graduarse en Derecho, consolidó un bufete de alta influencia, Willer Tomaz Advogados Associados, adquirió un conglomerado de medios de comunicación en el estado de Maranhão y se convirtió en el operador financiero del bloque parlamentario conocido como el "Centrão", la estructura de partidos "pragmáticos" que administra el presupuesto del Congreso.

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Su nombre ya arrastraba antecedentes en los tribunales: en 2017 estuvo bajo arresto preventivo en la Operación Patmos, acusado de intentar sobornar a un fiscal para frenar investigaciones vinculadas al grupo frigorífico JBS, una causa que prescribió en 2021.

Algo llamativo es que la figura de Tomaz comparte "calibre" con otro abogado muy conocido en el ecosistema digital argentino: el penalista Francisco Oneto, conocido en redes como "abogado nivel Dios", por la frialdad clínica para manejarse ante el abismo judicial y la destreza para utilizar los vacíos técnicos de la letra chica como un escudo absoluto en los casos más complejos de defender ante la Justicia, y muchas veces ante la sociedad.

El operador bolsonarista comparte esa misma cualidad con Oneto, pero en Brasil no se utiliza la expresión "nivel Dios" para quienes son capaces de hacer posible lo imposible. En el país vecino se utiliza la expresión "Cósmico". Por eso, cuando en el círculo rojo brasileño se habla, o al menos se hablaba de Tomaz, los interlocutores lo llamaban "Operador Cósmico".

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Operación Sem Desconto: el fraude millonario a las jubilaciones

Para entender, en parte, por qué se fugó Flávio Bolsonaro hay que entender primero por qué se escapó Willer Tomaz en agosto. La causa judicial que forzó su salida del territorio brasileño se denomina Operación "Sem Desconto" (Sin Descuento). Una investigación de la Policía Federal (PF) que reveló un fraude al Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), el organismo estatal encargado de la previsión social en Brasil, por más de 1.200 millones de dólares.

La operación ilegal incluía voluntades compradas dentro del Estado brasileño, de empresarios de plataformas de apuestas digitales y una pasarela de pago online que —se sospecha— sería propiedad del propio Tomaz. La PF estableció que el abogado brasileño no realizaba el fraude de forma directa, sino que funcionaba como el estratega financiero que utilizaba la personería jurídica de diversas mutuales y asociaciones civiles falsas para penetrar en la estructura del INSS.

La operatoria de Willer Tomaz consistía en realizar descuentos de montos muy pequeños a millones de jubilados brasileños bajo conceptos como "seguro" o alguna asistencia que el benificiario nunca había contratado.

Para perforar los controles estatales, Tomaz se asoció con el director del área de informática del organismo, Antônio Carlos Camilo Antunes. El funcionario facilitó la inserción de líneas de código en los servidores públicos que liquidan las jubilaciones, lo que permitió aplicar un pequeño descuento automático en los recibos de haberes de millones de jubilados brasileños.

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El mecanismo funcionaba como un goteo invisible: se extraían montos de dinero muy pequeños de manera mensual bajo el concepto de seguros y servicios asistenciales que los jubilados jamás habían solicitado ni contratado. Debido a que las sumas eran tan pequeñas, nadie reclamaba. Hasta que alguien lo hizo. Cuando la Justicia brasileña logro multiplicar ese descuento por la masa total de jubilados del sistema y el tiempo aproximado que la maniobra se habría realizado, fue que el desfalco acumulado alcanzó la cifra de 1.200 millones de dólares.

En agosto de este año la PF obtuvo una orden de allanamiento para registrar un hangar privado de aviación de Tomaz en el aeropuerto internacional de Brasilia. Al derribar un panel falso de madera, los agentes descubrieron una sala-cofre blindada y secreta que contenía estanterías y una máquina para contar billetes.

El espacio se encontraba vacío al momento del operativo debido a una supuesta filtración previa de la orden judicial. Esa ventana de tiempo le permitió a Tomaz abordar un vuelo comercial con destino a Florida bajo la categoría de turista, adelantándose a la resolución del Supremo Tribunal Federal que, semanas más tarde, ordenó el congelamiento de sus bienes por 1.200 millones de dólares y la anulación de su pasaporte.

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Las plataformas de apuestas y el “usuario máster” de Flávio Bolsonaro

Los informes de inteligencia financiera de la PF y del Ministerio de la Fazenda revelaron que el botín obtenido a través del fraude previsional requería de un circuito secundario para su blanqueo. La operatoria era la siguiente: Tomaz inyectaba los fondos obtenidos de las jubilaciones en plataformas de apuestas online, principalmente en la internacional Blaze. Las auditorías del Estado brasileño lo registraron como el mayor apostador individual del país, tras comprobar transacciones por un volumen de 1.300 millones de dólares.

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La ingeniería financiera requería de un "bypass" o canal libre de controles. Tomaz coordinó de forma encubierta con empresas locales encargadas de procesar los pagos de las plataformas de apuestas, en las cuales también mantenía acciones ocultas. Estas firmas intermediarias, pasarelas de pago, suspendían los protocolos automatizados de prevención de lavado de dinero, desactivaban los sistemas de reconocimiento facial e incluso eliminaban las solicitudes de verificación de identidad para las cuentas de Tomaz, permitiéndole ingresar dinero de origen ilícito y retirarlo en efectivo y blanqueado.

El cable documental que terminó conectando este entramado financiero con la familia presidencial surgió tras la incautación de los servidores de la firma offshore Alcazar Holdings, radicada en Portugal y propiedad de Tomaz. Los peritos de la Policía Federal interceptaron correos electrónicos donde el abogado le configuraba formalmente a Flávio Bolsonaro un perfil de "Usuario Master".

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Esta credencial digital le otorgaba al hijo del expresidente permisos totales de administración y control operativo sobre las cuentas bancarias de la offshore, la cual funcionaba como la nave nodriza que controlaba el flujo de las pasarelas de pago de las apuestas virtuales. Las pruebas recopiladas por el juez Alexandre de Moraes determinaron que Flávio Bolsonaro poseía la clave de acceso a la cuenta con la que se realizaban los movimientos de los fondos subterráneos.

El desenlace del caso expone una paradoja de tipo "instrumental". El técnico informático que comenzó reparando placas madres en las afueras de Brasilia terminó adelantando el mapa de escape para la dinastía política más influyente de la derecha brasileña. Los dos hombres que manejaron los fondos subterráneos provenientes de millones de jubilados hoy comparten el mismo destino de fuga: bajo el sol de Miami.

La gran duda reposa ahora en cómo se moverá Donald Trump, cuya administración enfrenta el desafío político de sostener —o no— la permanencia en su territorio de un universo de fugitivos que eluden a las justicias extranjeras.





ML