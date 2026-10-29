Postergaron la declaración indagatoria de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa Andis

Estaba previsto que declaren en los tribunales federales de Comodoro Py los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, de la familia dueña de la droguería Suizo Argentina, y Diego Gerardo Viner, gerente de la empresa, este jueves por la mañana. Sin embargo, la Justicia accedió a una prórroga que solicitaron a última hora del miércoles y finalmente la declaración indagatoria llegará el 4 de noviembre.

Los tres hombres son los primeros integrantes de una extensa lista de unos 40 convocados a indagatoria por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo en la causa por sobreprecios en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el escrito al que tuvo acceso PERFIL, Lijo dijo que los imputados podían proponer un abogado defensor particular y decretó la inhibición general de bienes de 36 de los 40 imputados, entre ellos los Kovalivker y empleados jerárquicos de la droguería Suizo Argentina. Argumentó que se trata de “evitar que el tiempo del proceso frustre el posible recupero de activos y las eventuales restituciones y/o indemnizaciones civiles”.

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Y añadió: “Ello debe conjugarse con la importancia de asegurar la restitución de los bienes que hayan resultado instrumentos, objetos, producto y/o provecho de un delito, más allá de las posibles sanciones penales que se vayan a imponer a sus responsables”.

Fuentes judiciales ligadas a la causa confiaron a PERFIL que el pedido de indagatoria a los dueños y empleados jerárquicos de la droguería Suizo Argentina se dio porque se demostró que la empresa “capturó completamente una agencia estatal (ANDIS) para ponerla al servicio de sus intereses económicos”. “Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, afirmaron las fuentes.

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Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez asignaron una fecha a esa “cooptación” de la Suizo Argentina por sobre la ANDIS: entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los fiscales, la compañía, que tiene sus oficinas en el Bajo Belgrano porteño “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas”. Eso, dijeron, le permitió vender medicamentos más caros y con sobreprecios. En 15 meses fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia, un total de $137.118.708.357.

A los Kovalivker los defiende el abogado Martín Magram, que ya acompañó a Jonathan a los tribunales de Comodoro Py en agosto del año pasado cuando entregó su celular, pero no las claves para desbloquear el dispositivo. A su hermano, Emmanuel, las fuerzas de seguridad lo encontraron intentando fugarse del country Nordelta con 266 mil dólares en sobres de papel madera y 7 millones de pesos. Magram dijo que los audios eran falsos.

El origen de la causa Andis

La causa Andis comenzó con la difusión de los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo —quien fue abogado de Milei y asiduo visitante, hasta su caída en desgracia, a la Quinta de Olivos— en un canal de streaming. Allí la voz que sería de Spagnuolo dice que se pagaba un porcentaje a funcionarios del Gobierno en concepto de coimas: un 3%.

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Según una nota de Carlos Burgueño, la droguería Suizo Argentina fue fundada en 1923 por León Kovalivker, que murió en 2008. Antes de su fallecimiento, se había hecho responsable su hijo, Eduardo, también escritor. Y hace unos años Eduardo se retiró de la diaria de la empresa y pasó a manejarla su hijo Jonathan. En agosto del año pasado, Jonathan presidía la empresa con el 21% de las acciones y compartía gestión con Emmanuel Kovalivker, quien también es gestor responsable, pero con un menor nivel accionario: solo poseía el 0,01%.





ML