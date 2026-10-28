Piden que Quirno dé explicaciones en el Congreso por la salida de Flávio Bolsonaro y denuncian a Milei por encubrimiento

El paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, desde donde abordó un avión privado rumbo a Estados Unidos pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil, llegó al Congreso. Así y todo, las preguntas no apuntan únicamente al recorrido del senador brasileño, sino al papel que pudieron haber tenido funcionarios argentinos para que llegara a un avión privado en Puerto Iguazú.

Se trata de un proyecto de resolución presentado por el diputado nacional Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, para interpelar al canciller Pablo Quirno en la Cámara de Diputados. El texto reúne 91 preguntas y reclama documentación oficial, entre ella registros migratorios, planes de vuelo y comunicaciones diplomáticas. También busca establecer si hubo pedidos de cooperación judicial entre la Argentina y Brasil y si se utilizaron recursos del Estado para facilitar el desplazamiento.

Algo inesperado es que uno de los nombres que aparece en el pedido es el de Santiago Caputo, asesor presidencial al que distintas versiones periodísticas ubicaron en Puerto Iguazú durante el operativo. Juliano pretende determinar si mantuvo contactos con Bolsonaro o intervino en la organización de su salida.

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El diputado nacional Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas | Crédito: NA

También pidió esclarecer si participó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y si hubo vehículos o personal público afectados.

El episodio comenzó a tomar forma con la confirmación oficial de que Bolsonaro había ingresado a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, la familia cruzó el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, el martes a las 22.50. En el comunicado difundido el miércoles, el organismo precisó que los cuatro ingresaron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y que sus movimientos quedaron registrados “sin incidentes”.

Solo cuarenta minutos después, a las 23.30, abordaron un avión privado operado por Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, tal como figuraba en el plan de vuelo.

Flavio Bolsonaro baja de un avión en Miami

El avión privado en el que Flávio Bolsonaro y su familia viajaron desde Puerto Iguazú hacia Ecuador

La aeronave fue identificada como un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, operado por la empresa Baires Fly S.A. En ese punto, el proyecto de Juliano también apunta a la empresa operadora y su vínculo con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Un nuevo procesamiento contra Spagnuolo en la causa Andis

Quirno habló de Cuba, pero no respondió sobre Bolsonaro

Al igual que Milei, que evitó pronunciarse sobre el triunfo de Lula en Brasil, Quirno mantuvo silencio sobre el caso Flávio Bolsonaro y volcó su actividad en X a otro tema de la agenda internacional.

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El funcionario defendió el voto argentino contra una resolución relativa a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas: “En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina votó en contra de la resolución relativa a Cuba, porque no hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada y los derechos individuales”, escribió.

Quirno cuestionó al Gobierno cubano y justificó: “No hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada y los derechos individuales”, escribió el canciller en X.

Además, sostuvo que cada vez más países de América Latina se alinean con los principios de la libertad y la democracia, en sintonía con la política exterior que impulsa Milei.

Gabriel Solano denunció penalmente a Milei por encubrimiento

Las sospechas sobre una posible participación del Gobierno argentino cobraron fuerza a partir de las declaraciones de Simón Levy, quien aseguró en una entrevista con Infobae que el operativo fue coordinado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y contó con la participación de Ecuador. “Está vivo gracias a la intercesión del presidente Milei”, afirmó Levy.

A la par, la controversia derivó en una denuncia penal contra el Presidente. El diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano anunció que denunció a Milei y a funcionarios vinculados con las áreas de inteligencia, seguridad y diplomacia por la presunta colaboración estatal para facilitar la salida de Bolsonaro.

Solano incluyó los delitos de "encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y peculado", figura que contempla la utilización o apropiación indebida de bienes o fondos públicos por parte de funcionarios. La denuncia deberá ser analizada por la Justicia, que tendrá que determinar si existen elementos para avanzar con una investigación.

El diputado nacional Gabriel Solano anunció en X que presentó una denuncia penal contra Javier Milei | Crédito: Redes sociales

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Por medio del mismo mensaje, sostuvo que “el presidente Milei ha sido parte fundamental de una conspiración internacional dirigida por Trump para asegurarle a Flavio Bolsonaro eludir la investigación de la Justicia de Brasil, usando incluso para ello bienes del propio estado argentino”. Incluso, afirmó que Santiago Caputo se trasladó a Puerto Iguazú para dirigir personalmente el operativo.

MV/MSS