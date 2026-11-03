Pettovello buscó poner paños fríos con la Iglesia y aseguró que el Papa no viene a cuestionar a Milei

La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para este fin de semana, volvió a poner en primer plano las diferencias entre el Gobierno de Javier Milei y la Iglesia católica por la situación social del país y la asistencia a los sectores más vulnerables. A propósito, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó este martes en Radio Mitre que “de ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”.

Al referirse al sentido de la visita, Pettovello buscó separar el mensaje pastoral del Papa de cualquier lectura partidaria y aseguró: “Ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político. La Iglesia va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables y con la pobreza. ¿De qué otra cosa hablaría la Iglesia?”.

“Hacer cualquier interpretación política direccionada hacia un gobierno es no conocer el Vaticano y no conocer la labor y la responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo, que es el Papa”, sostuvo.

Y agregó: “Creo que los actores de la sociedad que quieren hacer política con una visita que es pastoral, con una visita que es para el regocijo de todos los argentinos, creo que católicos y no, porque nos visita un líder mundial que habla de la paz”, concluyó.

Luego, consultada por los cuestionamientos de la Iglesia a la situación económica y social, Pettovello buscó despejar cualquier diferencia con los representantes eclesiásticos: “En cuanto a lo que se maneja en el Ministerio de Capital Humano, no hay quejas. Por supuesto que ellos saben que nosotros seguimos trabajando y que la tarea no está hecha. Pero tenemos un diálogo interesante. Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida”, aseguró.

Además, la ministra rechazó que los obispos le hayan reclamado una mayor atención a los sectores vulnerables. “No me reclaman mayor atención a los vulnerables. Es una generalidad, como lo que te digo del Papa. La Iglesia va a siempre querer proteger a los vulnerables, pero yo no quiero hablar por parte de la Iglesia. Yo puedo hablar de parte del Gobierno y de lo que estamos haciendo nosotros. La Iglesia dirá lo que tiene que decir”, planteó.

De igual manera, apuntó contra las interpretaciones políticas de las declaraciones de los religiosos y puso como ejemplo las consultas sobre el aumento de la morosidad. “Si le preguntan a un obispo, bajando de un avión, por la morosidad, la verdad que qué puede decir: ‘Uy, sí, qué mal que haya morosidad’, pero no está siendo algo dirigido al Gobierno como queja, sino que contestan como parte de la Iglesia”, argumentó.

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre | Crédito: AFP

Con esa misma lógica, la funcionaria cuestionó los intentos de instalar un enfrentamiento entre la Casa Rosada y la institución religiosa. “Tratar de generar enemistad donde no la hay, porque no la hay, no la hay. Digo, si el ministerio que tiene más relación con ellos es el Ministerio de Capital Humano y la mala relación no existe, ¿por qué seguir insistiendo en ello?”, concluyó.

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La defensa del modelo de asistencia de Capital Humano

La titular de Capital Humano también defendió el esquema de asistencia social que puso en marcha el Gobierno desde diciembre de 2023. “Porque el 50% de la asistencia social llegaba a los intermediarios y no a la gente”, afirmó al referirse a los denominados “gerentes de la pobreza”.

Aseguró que, con el mismo presupuesto, el Ministerio logró cubrir entre el 95% y el 100% de la canasta básica de las familias que necesitan asistencia. Sin embargo, reconoció que es difícil precisar el alcance total de las prestaciones: “Es difícil cuantificar a cuánta gente llegamos. Lo que sí tenemos es una planificación bien definida”.

Pettovello mencionó además la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el programa Mil Días como parte de los dispositivos que integran la política de asistencia. En particular, señaló que la AUH alcanza a aproximadamente 4 millones de chicos y sostuvo que la reorganización de las prestaciones permitió eliminar las superposiciones entre programas. “Antes había superposición de planes y ahora no la hay más”, afirmó.

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