Patentes: la presión de EE.UU. no alcanzó y la Casa Rosada suma un nuevo traspié para sancionar un tratado clave en el Senado

La ofensiva diplomática de Estados Unidos no alcanzó para destrabar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Ni la visita de Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, ni los reiterados reclamos públicos del embajador Peter Lamelas lograron que el bloque de La Libertad Avanza que preside Patricia Bullrich lleve el proyecto al recinto del Senado este jueves.

El tratado, que ya fue aprobado con modificaciones en Diputados, quedó directamente afuera del temario de la reunión de Labor Parlamentaria convocada para este miércoles a las 14. La sesión, si se concreta, girará en torno a la reforma de la Ley de Salud Mental, un régimen de incentivo a las inversiones y la regulación del mercado de bonos de carbono.

En el oficialismo la explicación es concreta pero insuficiente. Según pudo saber PERFIL, un grupo de aliados todavía busca presionar a la Casa Rosada y a los libertarios en distintas negociaciones, y pone la aprobación del PCT como moneda de cambio.

El proyecto ya cuenta con dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria y con la aprobación de Diputados, que el 27 de agosto lo votó por 147 a 93 e incorporó la reserva del Capítulo II. No es el primer traspié. La sesión prevista para el 22 de octubre ya se había caído por la falta de acuerdo con los aliados, y el PCT se cayó con ella. La falta de consenso para su tratamiento, es una nueva derrota para la Casa Rosada.

La presión de Washington

El gobierno de Javier Milei, alineado sin matices con la administración de Donald Trump, vuelve así a fallar en un compromiso que arrastra desde hace meses y que enfrenta la resistencia de los laboratorios nacionales nucleados en CILFA.

La presión estadounidense se hizo sentir con fuerza en los últimos días. Landau llegó acompañado por Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, y en paralelo desembarcó la cúpula de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), encabezada por su titular, John Squires.

Posteo Alejandro Cacace

Squires mantuvo reuniones reservadas con Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del ministerio de Federico Sturzenegger y principal interlocutor del Gobierno en la promoción de la adhesión.

El desfile de funcionarios dejó en claro el apuro de Washington para que la Argentina apruebe no solo el PCT sino también el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) firmado en febrero. Lamelas llegó a sostener que la adhesión al tratado podría atraer US$ 8.000 millones en inversiones en los próximos seis años en la industria de los laboratorios. AmCham, la cámara que nuclea empresas norteamericanas en el país también mira con atención el tratamiento y aprobación del PCT.

Lo que ya avanzó por resolución

Desde la cartera de Sturzenegger se fueron instrumentando por vía administrativa partes del entendimiento. En junio, la Resolución 197/2026 del INPI derogó la norma de 2015 que restringía el patentamiento de invenciones biotecnológicas, un punto sensible para el negocio de las semillas. En agosto, el Decreto 796/2026 habilitó la homologación de autos certificados en Estados Unidos mediante la Blue Ribbon Letter de la NHTSA.

En marzo, la Resolución Conjunta 1/2026 derogó las pautas de patentabilidad químico-farmacéuticas vigentes desde 2012, y desde entonces el INPI evalúa cada solicitud caso por caso, con los requisitos generales de la Ley de Patentes. Con la reserva del Capítulo II, queda fuera del PCT el examen preliminar internacional.

Lo pendiente, en cambio, necesita al Congreso. La adhesión al PCT con reserva del Capítulo II y la ratificación del ARTI siguen esperando. Cuándo vuelve el tratado al recinto dependerá, por ahora, de lo que los aliados consigan a cambio.