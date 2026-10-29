Oscar Laborde analizó en QR! el triunfo de Lula y advirtió sobre las lecciones para la oposición argentina

El exembajador argentino en Venezuela Oscar Laborde sostuvo que el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil representa un hecho político de alcance regional y advirtió que el debate sobre la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos no debe desplazar la discusión sobre el resultado electoral. En una entrevista con QR!, consideró que la victoria de Lula supone un revés para la estrategia de influencia de Donald Trump en América Latina y deja una señal para las fuerzas opositoras de la Argentina.

“No dejemos de reparar en la dimensión del triunfo de Lula en Brasil”, insistió Laborde, al señalar que la elección debe analizarse más allá de las controversias diplomáticas y de las versiones sobre la colaboración del Gobierno argentino en la salida de Flávio Bolsonaro. Para el exdiplomático, el resultado brasileño tiene un peso que excede la política interna de ese país.

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En ese sentido, vinculó la victoria de Lula con los límites de la influencia estadounidense en la región. Sostuvo que, mientras Trump busca consolidar su presencia en América Latina, Brasil y México representan actores centrales para ese objetivo. También planteó que el resultado brasileño obliga a revisar la idea de que la derecha es políticamente imbatible.

La salida de Flávio Bolsonaro y el impacto en la oposición brasileña

Laborde consideró que la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil dejó al espacio opositor ante un escenario complejo. Según explicó, el episodio expuso diferencias entre los sectores de ultraderecha y otros dirigentes que acompañaron al bolsonarismo por conveniencia política o económica.

El exembajador también cuestionó que la atención se concentre exclusivamente en la posibilidad de que Flávio intente construir una representación política desde Estados Unidos. “Si no, tal vez nos perdamos en si Bolsonaro quiere ser el nuevo Guaidó”, señaló, en referencia al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela en 2019.

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Para Laborde, la fuga también puso en evidencia las tensiones dentro del espacio que conduce la oposición brasileña. En ese marco, mencionó las dificultades que enfrenta el Partido Liberal, la fuerza vinculada a la familia Bolsonaro, y planteó que la situación puede abrir una oportunidad para diferenciar a la derecha tradicional de los sectores más radicalizados.

Sin embargo, advirtió que Lula deberá negociar con un Congreso adverso. Recordó que, pese a la victoria presidencial, la derecha obtuvo resultados importantes en la primera vuelta en las elecciones legislativas y subnacionales. Por eso, sostuvo que el nuevo mandato exigirá capacidad de diálogo para alcanzar acuerdos políticos.

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Al analizar las repercusiones del resultado brasileño en la política argentina, Laborde cuestionó las interpretaciones que buscan explicar el triunfo de Lula a partir de una sola figura, una alianza o una estrategia partidaria. Mencionó como ejemplos las lecturas que atribuyeron el resultado al vicepresidente de centroderecha, a la renovación generacional o a la vigencia de los dirigentes históricos.

“La verdad que es una lectura conveniente. Porque de todo lo complejo que es la lectura, yo tomo la parte que a mí me conviene”, afirmó. Para el exembajador, ese tipo de análisis impide comprender los distintos factores que intervinieron en la elección.

En cambio, planteó que el movimiento popular debe reconocer los cambios en la sociedad y revisar sus estrategias. Como ejemplo, destacó que Lula, después de la primera vuelta, reconoció errores y modificó su enfoque para ampliar su respaldo electoral.

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“El movimiento popular tiene que aceptar que ha cambiado el sujeto social. Eso lo interpretó muy bien Lula”, sostuvo. También remarcó la importancia de la movilización y llamó a evitar que las disputas internas ocupen el centro de la discusión política.

Para Laborde, uno de los principales efectos del resultado brasileño es que puso en cuestión la idea de que el oficialismo y la derecha podían imponerse sin importar sus decisiones. “La enseñanza que yo he visto en muchos militantes es que ya se han propuesto juntarse con los demás”, explicó, al describir una reacción dentro de sectores de la militancia argentina.

Lula ante el desafío de un Congreso adverso

Laborde también respaldó la estrategia de intentar separar a la derecha tradicional de la ultraderecha, en lugar de tratar a todos los sectores opositores como un bloque homogéneo. A partir de su experiencia en el Parlasur, señaló que existen diferencias entre dirigentes que sostienen determinadas posiciones por convicción y aquellos que actúan según sus intereses.

No obstante, advirtió que esa distinción no elimina las dificultades legislativas que tendrá Lula. El presidente brasileño deberá gobernar con una oposición con presencia en el Congreso y con capacidad de disputar espacios de poder en los estados y municipios.

Lula da Silva

El exembajador consideró que la experiencia política de Lula puede ser un factor relevante para construir acuerdos, aunque reconoció que el resultado presidencial no borra los avances electorales de la derecha en otros niveles de representación.

La discusión, concluyó, no se limita a la continuidad de un liderazgo ni a la disputa entre partidos. Para Laborde, el desafío del movimiento popular en la Argentina consiste en interpretar los cambios sociales, ampliar su representación y convertir la movilización en una estrategia política capaz de disputar el poder.

LB