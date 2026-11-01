“No vamos a gobernar ni con el librito de la Escuela Austríaca ni con el marxismo”

Manuel tiene 39, fue intendente y es diputado provincial. Santiago tiene 41, fue diputado provincial y es intendente. Son inquietos, osados y, a la vez, conservan ese toque discreto y sencillo del interior. Aunque San Nicolás queda a menos de 250 kilómetros de la Ciudad, los hermanos Passaglia decidieron apostar fuerte: se anotaron en la carrera presidencial. Fueron aliados al PRO y parte de Juntos por el Cambio. En una entrevista conjunta con PERFIL reparten críticas a Javier Milei y al kirchnerismo.

—¿Por qué ser presidente?

Santiago Passaglia (SP): Porque para Milei es una pelotudez que los argentinos no lleguen a fin de mes, como lo dijo, y claramente no va a cambiar nada de la realidad. Y no nos vamos a quedar esperando cuatro años más así que terminen de romperse todas las pymes, que derrame Vaca Muerta o la minería. Y tampoco queremos dejar que la única salida sea volver atrás con el kirchnerismo, quienes van a romper todo y van a romper el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos. Vamos a estar enfrente de estos extremos ideológicos que ya fracasaron.

Manuel Passaglia (MP): Los argentinos la están pasando mal y Milei está fracasando. Que la opción sea el kirchnerismo es tirar todo el esfuerzo por la ventana.

—¿Cómo van a dirimir quién será el candidato? ¿Van a ir a unas PASO entre ustedes?

SP: ¡No! Imaginate si son las únicas PASO de la Argentina (risas).

MP: Mientras más nos conocen, más eligen, y al ser dos podemos ir al doble de lugares y vamos a aprovecharlo. Nuestra esencia es trabajar juntos. Lo que sí: uno va a ser el candidato a presidente y el otro va a hacer lo que diga el candidato.

—¿Son una tercera vía?

SP: No, no. Ni vamos a estar en el medio: la avenida del centro es un fracaso, termina siendo un promedio de los dos extremos y termina sin representar a nadie. La salida es con una nueva generación con resultados para mostrar, que no rompa todo pero que se concentre en los sectores que abandonó Milei, la industria, la construcción y el comercio.

—¿Cómo es encarar una campaña presidencial siendo poco conocidos?

SP: No es fácil, tomamos el camino más largo y difícil porque hoy todos los políticos están especulando. Los intendentes están viendo cómo se garantizan la reelección, los gobernadores cómo adelantan sus elecciones para asegurar sus provincias y algunos privados viendo qué ganan o qué pierden. Y nosotros que tenemos los dos la reelección en San Nicolás, que es un municipio ejemplar con superávit, con menor cantidad de empleados públicos por m2 del país, ordenado, nos estamos yendo a dar esta pelea para no resignarnos entre dos malas opciones.

—¿Hay un “modelo San Nicolás”?

MP: A diferencia del kirchnerismo y Milei tenemos resultados para mostrar y propuestas concretas para solucionar los problemas de la Argentina. Sabemos que es muy diferente gobernar un municipio que un país, no somos boludos, pero nos referimos al conocimiento profundo del metro cuadrado de las personas.

SP: No vamos a gobernar ni con el librito de la Escuela Austríaca ni con el marxismo.

—¿Cristina Kirchner?

SC: Está bien condenada y en cualquier país del mundo el kirchnerismo sería una minoría diez metros bajo tierra.

—¿Axel Kicillof?

MP: Es fóbico a la gestión.

—¿Massa?

MP: El ministro de Economía del peor gobierno de la historia.

—¿Máximo Kirchner?

SP: El kirchnerismo es lo peor que nos pasó. Y Máximo es el pasado, habla como viejo.

—¿Mauricio Macri?

SP: Hoy el PRO es lo mismo que el gobierno nacional. Perdió identidad. Fuimos parte de Juntos por el Cambio hasta que se rompió porque el PRO se sometió a LLA.

—¿Qué es lo mejor y lo peor de Milei?

MP: Lo mejor es Vaca Muerta y lo peor es lo que hizo con la construcción, la industria y el comercio. Tenemos la mitad de la industria argentina paralizada, maquinaria juntando telaraña.

—¿No son funcionales a la división del espacio no K?

SP: No hay nada más funcional al kirchnerismo que el fracaso de este gobierno. Tenés que hacer las cosas muy mal para que un espacio tan nefasto como el kirchnerismo tenga posibilidades.

—¿No intentarán seguir en San Nicolás el año que viene?

MP: No, nos vamos los dos. Y vamos a trabajar para que continúe el proyecto de ciudad.

—La primera medida si les toca ganar.

MP: Cero impuesto a la reactivación industrial y pyme.

SP: Todo lo que se produzca de más respecto del año anterior no va a pagar impuestos. Si tenés una fábrica e hiciste, por ejemplo, cien tornillos y en 2028 hacés 150 vas a pagar solo por esos 100. Vamos a incentivar a que se pongan en marcha las máquinas.

MP: Son más de 70 mil puestos de trabajo rápido y permite a la industria argentina competir contra cualquier país del mundo.



Entre Harari, Frankl y la Pantera Rosa

—¿Quién es el más peleador?

SP: Yo.

¿El más ganador con las mujeres?

MP: Santiago.

—¿Quién cocina mejor?

MP: Yo, Santiago no cocina directamente.

SP: Algún asadito hago.

—¿El más futbolero?

SP: Yo, soy de River pero soy futbolero de jugar y soy un cinco metedor. Hicimos un streaming con Leo Ponzio y le dije: “Leo de cinco a cinco...” y se quedó mirando.

—¿Una serie preferida?

SP: La última que vi fue la de Tyson, que me gustó por la historia de superación. Y me gustó mucho la de Roma.

MP: El ascenso del imperio otomano y Narcos: Colombia y México.

—¿Un libro?

SP: Los de Harari me gustan mucho, entender la realidad desde la lógica de la evolución.

MP: El de Victor Frankl: El hombre en busca de sentido.

—¿La Pantera Rosa va a ser parte de la campaña nacional?

SP: Sí, obvio, va a estar con un inflable. Fue a Francia a hacer la pretemporada y ahora viene acá.