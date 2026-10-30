No es lo mismo: una encuesta muestra una diferencia si Kicillof va a un balotaje con Milei o con Bullrich

En la encuesta que realizó entre el 21 y el 25 de octubre, la consultora CB Global Data midió dos posibles escenario de balotaje para las elecciones de 2027, enfrentando al hasta ahora candidato más nítido del peronismo, Axel Kicillof, con el presidente Javier Milei y con la senadora Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad hasta ahora no habló explícitamente de un candidatura, pero las señales de distanciamiento del Gobierno marcan una posible ruta.

Escenario de balotaje 1: Kicillof-Milei

La primera de las consultas fue sobre una posible segunda vuelta entre el gobernador bonaerense y el presidente de la Nación.

Resultado: a un año de las elecciones, Milei saca una ventaja: 43 % contra un 40,6%.

Encuesta balotaje Miei Vs. Kicillof | Crédito: CB

Frente a esa opción, los votos en blanco llegarían al 8,6% mientras que un 7,8% no sabe aún que haría en ese caso.

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Escenario de balotaje 2: Kicillof-Bullrich

El otro escenario fue el de una segunda vuelta entre el gobernador bonaerense y la jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, Y ahi la diferencia se estira.

Encuesta balotaje Bullrich Vs. Kicillof | Crédito: CB Global Data

Kicillof vuelve a perder, pero en este caso por más de 7 puntos, con un 40,1% contra un 47,3% de la exministra de Seguridad.

Ante esta alternativa, los votos nulos y los "no sé" bajan al 5,7% y al 6,9% respectivamente.

Ficha técnica. Población objetivo: población general +18 años. Ámbito. Argentina. Cuotas: sexo, nivel educativo y franja etaria. Afijación. proporcional. Metodología: CAWI research. Instrumento de recolección de información: cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa. N- 1151 casos totales. Error muestral: +/- 2,9 %. Nivel de confianza:95%. Trabajo de campo:21 al 25 de octubre de 2026.

LT