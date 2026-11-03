Nadia Márquez celebró la visita de Milei a un templo evangélico en Neuquén: "A lo de AMIA va siempre"

En una entrevista exclusiva con PERFIL, la senadora neuquina de La Libertad Avanza Nadia Márquez se refirió a la visita del presidente Javier Milei a Neuquén para inaugurar la iglesia evangélica Jesús es Rey, cuyo pastor es su padre, Hugo Márquez. El acto se realizó en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, Ley 27.741, sancionada en 2024. “¿Por qué no iría a una iglesia evangélica si al aniversario de la AMIA va todos los años?”, comparó la funcionaria.

Nadia Márquez es senadora nacional por La Libertad Avanza y anteriormente se desempeñó como pastora de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, al igual que su esposo, Matías Riffo. Su padre, Hugo Márquez, integra la mesa directiva de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). Abogada de profesión, inició su recorrido político partidario en 2018: fue concejal de Neuquén en 2019 por el Movimiento Popular Neuquino y, tras incorporarse a La Libertad Avanza, asumió como diputada nacional en diciembre de 2023. En 2025, luego de ganar las elecciones legislativas, llegó al Senado.

Milei en Neuquen

Por su parte, el acercamiento del Gobierno al sector evangélico comenzó en 2024, cuando el Ministerio de Capital Humano selló un acuerdo con la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina por $177,5 millones. Un año después, Milei profundizó ese vínculo al inaugurar un templo en Chaco y recibir a distintos pastores tanto en Olivos como en la Casa Rosada.

El mandatario el sábado estuvo en Neuquén acompañado por su hermana, Karina Milei, cercana a la legisladora, y por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Los motivos detrás de la visita

La senadora sostuvo que el nuevo auditorio del templo evangélico comenzó a construirse hace más de 15 años y aclaró que su inauguración no responde a una iniciativa reciente: “No es algo de ahora, tiene mucha trayectoria”. Según explicó, la primera fecha tentativa para el acto había sido marzo, pero finalmente se confirmó el 31 de octubre, en coincidencia con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, creado bajo el Gobierno libertario.

Al ser consultada sobre cómo surgió la posibilidad de que Javier Milei asistiera a la inauguración, la diputada contó que todo comenzó con una conversación informal. Luego de recibir una respuesta positiva, formalizaron la invitación al Presidente y a parte de su Gabinete. Por otra parte, frente a las versiones sobre un supuesto vínculo previo entre el mandatario y su padre, Hugo Márquez, fue contundente: “No se conocen de nada, nada que ver con los inventos que estuve escuchando”.

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En el marco de las escasas giras de Javier Milei por el interior del país, su visita para inaugurar el auditorio de Jesús es Rey fue la tercera que realizó a Neuquén. Anteriormente, el mandatario había viajado a la provincia para visitar la planta de YPF en Vaca Muerta y participar del evento Argentina Oil & Gas. Al referirse a esta nueva llegada, Márquez destacó la importancia de la presencia presidencial en distintos ámbitos de la provincia: “Es muy importante para Neuquén que el presidente participe de esta variedad de eventos. Es una provincia profundamente vinculada con la actividad energética y petrolera, pero también tiene un fuerte arraigo a las iglesias evangélicas. Me parece importante que Milei reconozca la labor que realizan estas instituciones”.

Al ser consultada sobre el vínculo de Javier Milei con las distintas expresiones religiosas, en un contexto marcado por su cercanía con referentes evangélicos, la próxima visita del papa León XIV y su íntima relación con el judaísmo, Márquez evitó definir cuál es la religión del Presidente: “No afirmo que el Presidente sea de la religión que todo el mundo dice, no me animo ni a decirlo en su nombre”. Sin embargo, valoró positivamente que mantenga vínculos con distintos credos y sostuvo: “Es el presidente que mejor relación tiene con todas las religiones”.

En sus declaraciones, Nadia Márquez consideró llamativo que algunas personas se hayan “asombrado” por la presencia del Presidente en la inauguración del templo Jesús Es Rey. En ese sentido, cuestionó los motivos de esa reacción y comparó la visita por la inauguración con el atentado terrorista de 1994: “¿Por qué no iría a una iglesia evangélica si al aniversario de la AMIA va todos los años?”.

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El futuro de Nadia en Neuquén

Al ser consultada sobre la posibilidad de competir por la gobernación de Neuquén en 2027, Nadia Márquez no descartó una eventual candidatura y aseguró que estaría dispuesta a asumir ese desafío: “Si tengo que ser yo quien esté a la cabeza del partido en las candidaturas a gobernador, estaría honradísima. Y, sino, voy a acompañar con todo el respaldo a quien lo esté. Mi perspectiva en la política no se construye desde mis ambiciones”. En esa línea, sostuvo que en La Libertad Avanza priorizan las ideas por encima de las candidaturas: "Yo me siento muy tranquila porque tenemos un equipo y fundamentalmente tenemos ideas".

De esta manera, Márquez dejó abierta la posibilidad de disputar la gobernación neuquina en 2027, aunque evitó confirmar una candidatura. Por ahora, planteó que su prioridad está puesta en consolidar el espacio libertario en la provincia y respaldar el proyecto político de La Libertad Avanza, independientemente de quién encabece la fórmula electoral.





ML