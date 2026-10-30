Milei volvió a atacar al periodismo en la universidad Di Tella: “Seres cargados de maldad”

El presidente Javier Milei abrió este viernes su clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella con un nuevo ataque a la prensa. “Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, lanzó frente a un auditorio de estudiantes, en su primera aparición pública después del discurso en la Fundación Faro, donde había cargado con dureza contra periodistas a los que acusó de “ensobrados”.

Más adelante volvió sobre el tema: “Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda”, afirmó.

Durante la exposición, el mandatario cuestionó además a “los políticos” para quienes lo principal “es ganar elecciones” y sostuvo que “son capaces de mentir” con ese objetivo. También anticipó que en noviembre publicará un nuevo libro sobre “la política como moral”, que tendrá tres tomos; el tercero, según explicó, incluirá una bitácora de unas 400 páginas sobre los primeros 30 meses de gobierno.

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La actividad estuvo reservada para los alumnos inscriptos, y quienes no figuraban en la lista no pudieron ingresar. Antes del comienzo, móviles de la Policía Federal rodeaban la entrada de la universidad, en el barrio porteño de Núñez, y efectivos de la Casa Militar controlaban con escáneres a los estudiantes que hacían fila para entrar al aula, que terminó colmada.

La visita llevó a Milei de regreso a un ámbito en el que su gestión acumula cruces, reclamos y enfrentamientos por el financiamiento de la educación superior. Desde diciembre de 2023, dio clases, conferencias y discursos en universidades de la Argentina, Estados Unidos, Israel, España y Hungría, entre ellas Florida International University, Stanford, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Yeshiva y la Universidad de San Andrés, y recibió doctorados honoris causa en Budapest y en Israel.

La actividad se intercala en una agenda federal que esta semana llevó al Presidente a Catamarca, donde participó de la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos proyectos de Río Tinto para ampliar la producción de carbonato de litio en el salar del Hombre Muerto

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Milei viajará a Neuquén para inaugurar un auditorio evangélico

El mandatario tiene previsto trasladarse este sábado 31 de octubre a Neuquén, donde participará de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. La ceremonia está convocada para las 19, en el edificio ubicado sobre la calle J. J. Lastra al 3100, frente a la terminal de ómnibus de la capital provincial.

Su congregación está encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, una de las principales referentes del oficialismo en la provincia.

Iglesia evangélica Jesús es Rey, en la ciudad de Neuquén

El pastor Hugo Márquez, titular de la iglesia evangélica Jesús es Rey, en Neuquén

El nuevo edificio cuenta con unos 6.600 metros cuadrados y fue proyectado para albergar a aproximadamente 4.000 personas sentadas, aunque en una primera etapa estarán habilitadas unas 2.500 ubicaciones. Demandó alrededor de 15 años.

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