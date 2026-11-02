Milei viaja a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana en medio de la tensión con Pedro Sánchez

Javier Milei vuelve a cruzar el Atlántico y el clima diplomático ya empezó a recalentarse. El Presidente parte este martes 3 de noviembre a las 23 rumbo a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, en un viaje que marca su octava visita al país europeo desde que asumió el cargo. Lejos de ser una escala de rutina, el evento se da en medio de un escenario político español de altísima tensión, y en Casa Rosada ya avisan que el libertario no está dispuesto a callarse si hay provocaciones.

La mecha la volvió a encender este mismo lunes el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. A menos de un mes de las elecciones del 29 de noviembre que definirán el futuro de su país, el líder del PSOE utilizó a Milei como blanco electoral durante el foro World in Progress en Cataluña. “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”, disparó Sánchez, acusando a los sectores de "extrema derecha" de tejer alianzas internacionales para debilitar a Europa desde adentro y responder a intereses extranjeros que los financian.

Los idas y vueltas entre Milei y Sánchez parecen no tener fin a la vista

La respuesta desde Casa Rosada no tardó en llegar, y con un fuerte tono irónico. “Es increíble lo importante que es Milei en el mundo”, deslizaron a TN desde el entorno oficialista al ser consultados sobre si el Presidente mantendrá la compostura protocolar que exige una cumbre de este nivel (con la participación de 22 jefes de Estado y del rey Felipe VI) o si redoblará la apuesta frente a su rival ideológico, desde el Ejecutivo fueron contundentes: “Milei es rock. Lo protocolar no va con él”.

El historial reciente justifica la alerta roja diplomática. Hace apenas un mes, durante su última incursión, Milei tildó a Sánchez de “impresentable dictador”, vinculó al socialismo con el kirchnerismo y llamó abiertamente a "sacar a los socialistas a patadas". Ese nivel de virulencia cortó los puentes entre ambos países, a tal punto que para esta nueva gira oficial ya está totalmente descartado cualquier encuentro institucional con autoridades del Gobierno local, ni siquiera con referentes de la oposición como Isabel Díaz Ayuso o de Vox.

En este contexto de pura hostilidad, el oficialismo argentino lee las críticas del líder español como una confesión de debilidad política. En los pasillos de la Rosada aseguran que el ataque de Sánchez terminó dándole más volumen a Milei a nivel global y benefició indirectamente la figura del libertario al ponerlo en el centro de la agenda de la campaña del PSOE.

Todos menos Javier Milei

Una agenda institucional cruzada por las tensiones

A diferencia de sus viajes anteriores (marcados por actividades partidarias, entrega de premios o reuniones con empresarios de la talla de Elon Musk), esta gira tiene un formato estrictamente institucional. Milei viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el flamante canciller Pablo Quirno. La Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará entre el miércoles 4 y el jueves 5, buscará coordinar políticas regionales en temas como la inteligencia artificial ética, la reducción de riesgos de desastres naturales y la movilidad académica entre universidades hispanas.

Sin embargo, los pasillos del evento en Madrid también serán escenario de otra fricción latente para la Argentina. Milei coincidirá allí con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en representación del presidente Lula da Silva, quien ya avisó que no asistirá al encuentro. La relación con el gigante sudamericano atraviesa uno de sus peores momentos, con Brasilia habiendo degradado el vínculo tras los insultos del líder libertario a su par brasileño y el respaldo público a la familia Bolsonaro.

Este cortocircuito bilateral sumó un nuevo capítulo en las últimas semanas con el polémico ingreso del senador Flávio Bolsonaro a la Argentina para volar rumbo a Estados Unidos, burlando presuntamente las prohibiciones del Supremo Tribunal Federal de su país. Aunque desde la Casa Rosada aseguran que todo el tránsito migratorio fue completamente legal y ajustado a derecho, el tema sigue latente y no hay ninguna reunión bilateral en agenda para intentar acercar posiciones con la comitiva brasileña.





TC/ML