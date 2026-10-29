Milei salió a bancar a Netanyahu por las elecciones en Israel, pero sigue mudo por el caso Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei volvió a hacer explícito su respaldo a uno de sus principales aliados internacionales. Aunque guarda silencio sobre la salida de Flávio Bolsonaro rumbo a Estados Unidos, felicitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , por el resultado de las elecciones parlamentarias: “Felicidades, querido amigo, por la gran elección del Likud, que volvió a ser la primera fuerza en Israel”.

Sostuvo, en el mismo mensaje, la capacidad del mandatario israelí para sobreponerse a los pronósticos electorales: “Una vez más ha demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”, incluso en medio de las críticas internacionales por la ofensiva en Gaza.

Al final del mensaje, el Presidente reafirmó: “ La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos ”.

Pese a que el Likud quedó como la fuerza individual más votada , el resultado todavía no le garantiza a Netanyahu la continuidad al frente del Gobierno. Con el 91% del escrutinio , el bloque del primer ministro reunía 53 bancas, mientras que la oposición sumaba 48. Ninguno alcanzaba los 61 escaños necesarios para asegurar una mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí, de 120 miembros.

Los partidos árabes, que sumaron 19 bancas, podrían tener un papel decisivo en las negociaciones. Netanyahu, sin embargo, cuestionó su participación y acusó a esas fuerzas de intentar “robar las elecciones” , sin presentar pruebas que respaldaran esa denuncia.

Javier Milei felicitó a Benjamín Netanyahu por el resultado electoral en Israel | Crédito: X

La ciudadanía israelí acudió a las urnas para elegir a los representantes del Parlamento | Crédito: AFP

El vínculo entre ambos mandatarios no se limita a los posicionamientos diplomáticos, ya que Netanyahu también felicitó públicamente a Milei después del triunfo de La Libertad Avanza , que obtuvo el 40,68% de los votos a nivel nacional en las elecciones legislativas argentinas de octubre de 2025 y obtuvo 64 bancas en la Cámara de Diputados.

Situado en aquel momento, el primer ministro israelí escribió: “Los verdaderos líderes desafiaban las probabilidades en pos de una gran causa”. También recurrió a una frase que atribuyó a una máxima de las Fuerzas de Defensa de Israel: " Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste ".

Los partidos políticos de Israel compitieron por los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento israelí | Crédito: AFP

La última reunión bilateral entre ambos tuvo lugar el 24 de septiembre, en Nueva York, durante la visita de Milei para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas .

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El silencio sobre Bolsonaro y las preguntas que llegaron al Congreso

El senador brasileño, que había quedado sujeto a restricciones judiciales en su país, ingresó a la Argentina junto con su familia el martes 27 de octubre y, cuarenta minutos después, abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. Desde allí continuó su viaje hacia Estados Unidos.

Según informó Migraciones, la familia ingresó “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y sus movimientos “ fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes ”.

Ante la falta de explicaciones oficiales, la oposición busca reconstruir la ruta de salida de Flávio Bolsonaro y determinar si hubo intervención de organismos públicos en el operativo. El diputado nacional Pablo Juliano , de Provincias Unidas, presentó un proyecto para interpelar al canciller Pablo Quirno en la Cámara de Diputados.

Por ahora, el pedido reúne 91 preguntas y reclama documentación sobre los movimientos migratorios, los aviones de vuelo y las eventuales comunicaciones entre autoridades argentinas y brasileñas.

Entre los puntos que busca esclarecer también aparece una posible intervención de Santiago Caputo , asesor presidencial al que distintas versiones periodísticas ubicaron en Puerto Iguazú durante el operativo.

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Esta controversia también derivó en una denuncia penal contra Milei presentada por el diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano , quien acusó al Presidente y a otros funcionarios de presunta colaboración estatal para facilitar el desplazamiento.

x Gabriel Solano

El mandatario no publicó ningún mensaje sobre el caso. Tampoco lo hizo Quirno.

MV/MSS