Milei se reunió con autoridades Argentinos por la Educación y recibió un reconocimiento por el Plan de Alfabetización

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con las autoridades y miembros de Argentinos por la Educación. La organización reconoció el cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña electoral en materia de alfabetización y que, según destacaron, "obtuvo resultados".

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Presidente dialogó sobre la "necesidad de avanzar en la mejora de los aprendizajes de matemática, siguiendo el trabajo realizado en lengua".

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En este sentido, desde el Gobierno Nacional informaron que Pettovello planteó la necesidad de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional para permitir la publicación de información sobre los resultados educativos de las escuelas. La idea de la iniciativa cuenta con el objetivo central de que las familias puedan conocer y evaluar su desempeño.

Por último, tanto presidencia como la organización se comprometieron a "sostener" el Plan de Alfabetización de cara a 2027 y ratificaron el trabajo en conjunto para mejorar la educación en el país.

En qué puesto de 91 países quedó la Argentina en las pruebas PISA

El reconocimiento otorgado en Balcarce 50 se produce en un escenario signado por recientes datos internacionales del sistema educativo. Según los resultados de las pruebas PISA 2025, publicado por Argentinos por la Educación, Argentina registró una caída generalizada en las tres áreas evaluadas sobre un universo de 91 países.

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En la disciplina de Matemática, los estudiantes argentinos de 15 años ubicaron al país en el puesto 75 a nivel global y en la octava posición dentro la región. La puntuación nacional sufrió un descenso de 11 puntos con relación a la edición anterior, al pasar de 378 a 367 puntos.

El segmento de Lectura posicionó a la Argentina en el puesto 62 del escalafón internacional, manteniéndose igualmente en el octavo lugar en el contexto regional. Los diagnósticos arrojaron una pérdida de 12 puntos respecto a la medición de 2022, cayendo de 401 a 389 puntos en el indicador promedio.

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En la materia Ciencias, la evaluación ubicó a la delegación escolar argentina en el lugar 71 sobre 91 participantes, compartiendo el idéntico octavo puesto en América Latina. En esta área, la contracción fue de 13 puntos, ajustando la marca nacional desde los 406 anteriores hasta alcanzar 393 puntos.

El informe técnico de la muestra abarcó 11.093 estudiantes pertenecientes a 412 escuelas de todo el territorio nacional, representando a un universo aproximado de más de 600 mil jóvenes.