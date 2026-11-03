Milei reaccionó ante los cuestionamientos e insultos de los vecinos que lo esperaban fuera de la Iglesia “Visión de Futuro”, en Boedo: qué hizo el mandatario

Este lunes a la noche, mientras se retiraba de la Iglesia Visión de Futuro, en Boedo, tras participar de “La Noche de la Celebración por Israel”, un evento organizado por la Coalición Latina por Israel donde recibió el premio Gratitud, Javier Milei fue sorprendido por un grupo de vecinos que se habían acercado al lugar para protestar.

Según Clarín, el mandatario libertario respondió a los cuestionamientos e insultos de los manifestantes de manera irónica, mandándoles un beso.

El discurso de Milei en el evento organizado por la Coalición Latina por Israel

Javier Milei afirmó en el discurso que dio en “La Noche de la Celebración por Israel” que “no defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”.

Luego agregó que “Israel sostiene la misma luz frente a las tinieblas y Argentina ha elegido estar a su lado”.

Javier Milei en la Noche de Celebración por Israel en la Iglesia Visión de Futuro

El presidente apoyó la guerra de Israel contra organizaciones extremistas: “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales”.

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En ese punto, Milei cuestionó a quienes exigen sanciones económicas a Israel por los daños humanitarios que generan sus intervenciones militares. “Ellos quieren que los enemigos de Occidente vengan y solo lloran cuando estos enemigos son justamente derrotados”, expresó, sumando que “quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente”.

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Luego, el mandatario agradeció la convocatoria, a la que llamó “un evento para combatir el antisemitismo”.

Javier Milei en la Noche de Celebración por Israel en la Iglesia Visión de Futuro

Finalmente, Milei remarcó la visita del Papa León XIV a la Argentina, señalando que será “un acontecimiento que servirá para reafirmar el compromiso con los valores judeocristianos”.