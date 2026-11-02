Milei prepara su viaje a España y coordina la llegada del papa León XIV: las actividades clave de la semana

Javier Milei tendrá una semana con actividades políticas, diplomáticas y religiosas, marcada por dos acontecimientos: su viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana y los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El Presidente comenzará la agenda este lunes 2 de noviembre con una reunión de Argentina por la Educación, prevista para las 12, en la que estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Nuevos recelos en lo alto del poder

Una hora después, a las 13, recibirá en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado del presidente estadounidense Donald Trump para temas de antisemitismo. Del encuentro también participará el canciller Pablo Quirno.

Por la noche, a las 19.45, Milei asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el evento, recibirá el premio "Gratitud".

Javier Milei

El viaje de Milei a España por la Cumbre Iberoamericana

El martes 3 de noviembre, Milei tendrá una agenda más acotada antes de partir hacia Europa. A las 11 habrá una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y a las 13 se realizará una reunión de la Mesa Política.

El vuelo presidencial partirá a las 23 con destino a Madrid, España. El mandatario viajará acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, para participar de distintas actividades previstas el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, en el marco de la Cumbre Iberoamericana.

La agenda oficial de la comitiva para esas dos jornadas será comunicada posteriormente.

Los preparativos por la visita del papa León XIV

Otro de los puntos destacados de la semana será la organización de la visita del papa León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre. En ese marco, el lunes a las 17 se realizará una reunión de coordinación por la llegada del Sumo Pontífice en el Palacio San Martín.

Papa León XIV

El encuentro se desarrollará en paralelo a los preparativos para las actividades que el Papa encabezará en Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su primera visita oficial al país.

La agenda de los ministros durante la semana

Además de las actividades del Presidente, habrá reuniones y encuentros de distintos integrantes del Gabinete.

Este lunes, a las 14, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de la firma de convenios en el Ministerio de Economía.

La Ciudad iluminará el Obelisco, monumentos y fachadas porteñas por la visita del papa León XIV

A las 15, Quirno recibirá las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú en la Argentina, Carlos Tubino Arias-Schreiber.

El martes, a las 9.10, Caputo participará de la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se realizará en Goldencenter.

Por último, el jueves 5, a las 9, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será uno de los oradores del 8.º Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina, en el Alvear Icon Hotel.

LB/AF